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Фото скриншот с видеозаписи

«А если на ребенка накинется?»: в Казани сняли драку двух крупных собак

Cегодня, 12:48 105 8 Автор: prokazan.ru

На днях житель города опубликовал в социальных сетях видеозапись, на которой сцепились две крупные собаки, предположительно, породы алабай. По данным автора, инцидент произошел на улице Восстания.

На кадрах видно, что животные были без намордников, одна собака вцепилась в другую так, что хозяева еле смогли их разнять.

Казанцев возмутил тот факт, что таких больших и "серьезных" собак выгуливают, не соблюдая меры предосторожности.

"Безответственные хозяева,как таких больших собак без намордников можно выгуливать"

"вдруг на ребёнка накинется?!и сделать ничего не могут.роль хозяина видимо собаке досталась" 

"Вообще считаю так если завели собаку должны соблюдать правила: это намордник, специальный ошейник (удавка) и убрать за своей собакой ее дела!!! У нас рядом со школой и садиком каждый раз выгуливают разных собак без намордников, свободно держав их! На замечания реакция: она не укусит! Как так можно там дети!!!"

"Из-за человеческой халатности страдают животные! Где намордники???"

Как уточнили в УМВД Казани, в случае выгула собак без ошейника, намордника или в не предназначенном для этого месте граждане могут обратиться к участковому полиции. А согласно кодексу РТ об административных правонарушениях, 

"Нахождение на улицах, в парках, в скверах, во всех видах общественного транспорта и других общественных местах с собаками без намордников и поводков, а равно оставление их без присмотра в общественных местах - влечет наложение административного штрафа в размере от трехсот до одной тысячи рублей."

комментарии

Русский обыватель
33
02 декабря 2019
13:06
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин
2
02 декабря 2019
13:11
Хозяева противные.Собаки не причем
Русский обыватель
24
02 декабря 2019
13:18
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Ф1
0
02 декабря 2019
13:22
Каждый день вижу тупых хозяев с собаками без намордника. Как вообще можно говорить, что бойцовская собака не укусит? Что этой псине в голову взбредет? Никому не известно. Это животное.
Ага
1
02 декабря 2019
13:24
Всегда мечтал чтобы на меня залез огромный беспризорный тигровый дог со своей штукой в двадцать сантиметров. Собака друг человека, раз чаплашские мужики не могут вставить как надо.
Ага
2
02 декабря 2019
13:26
Оооочинь прааативные. Но и собаченьки у них такие мерзонькие, гав-гав делают и очень редко приятно мне. А я лишь хочу ласкать больших бойцовых кобелей, они размером почти как мужские и такие же тугие, изнывающие от переизбытка семени.
В ответ на комментарий пользователя
Хозяева противные.Собаки не причем
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Горожанин
0
02 декабря 2019
13:40
Что собаки , что их поганые хозяева в спортивных штанах ( явно мелкоуголовная мразь ) .
Горожанин
0
02 декабря 2019
13:52
За последние три года ни один штраф за выгул собаки без намордника не выписан. Менты сами такие

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