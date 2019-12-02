«А если на ребенка накинется?»: в Казани сняли драку двух крупных собак

На днях житель города опубликовал в социальных сетях видеозапись, на которой сцепились две крупные собаки, предположительно, породы алабай. По данным автора, инцидент произошел на улице Восстания.

На кадрах видно, что животные были без намордников, одна собака вцепилась в другую так, что хозяева еле смогли их разнять.

Казанцев возмутил тот факт, что таких больших и "серьезных" собак выгуливают, не соблюдая меры предосторожности.

"Безответственные хозяева,как таких больших собак без намордников можно выгуливать"

"вдруг на ребёнка накинется?!и сделать ничего не могут.роль хозяина видимо собаке досталась"

"Вообще считаю так если завели собаку должны соблюдать правила: это намордник, специальный ошейник (удавка) и убрать за своей собакой ее дела!!! У нас рядом со школой и садиком каждый раз выгуливают разных собак без намордников, свободно держав их! На замечания реакция: она не укусит! Как так можно там дети!!!"

"Из-за человеческой халатности страдают животные! Где намордники???"

Как уточнили в УМВД Казани, в случае выгула собак без ошейника, намордника или в не предназначенном для этого месте граждане могут обратиться к участковому полиции. А согласно кодексу РТ об административных правонарушениях,

"Нахождение на улицах, в парках, в скверах, во всех видах общественного транспорта и других общественных местах с собаками без намордников и поводков, а равно оставление их без присмотра в общественных местах - влечет наложение административного штрафа в размере от трехсот до одной тысячи рублей."