Казанцам рассказали, куда обращаться, если во дворах не убирают снег

В Инстаграм-аккаунте мэрии Казани опубликовали список номеров, по которым горожане могут обратиться по вопросам уборки снега.

Как рассказали в ведомстве, если во дворах многоквартирных домов вовремя не убирают снег, казанцы могут обратиться в управляющую компанию, оставить заявку на сайте "Открытая Казань", или позвонить по телефонам 236-41-23 и 063.

Также в районах города работают горячие линии по уборке снега: 555-07-96 и 519-34-06 для Авиастроительного и Ново-Савиновского районов, 277-02-10 и 292-51-89 для жителей Вахитовского и Приволжского, 557-76-10 в Кировском и Московском районах и 295-77-05 - в Советском районе города.