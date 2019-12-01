Жертва тонкого льда: в Татарстане мужчина ушел за судаком и не вернулся

Сегодня утром на на единый номер вызова экстренных служб "112" поступило сообщение о пропаже мужчины, сообщает пресс-служба МВД РТ.

Сообщается, что он ушел на рыбалку ранним утром и не вернулся. Родственники приехали на берег р. Камы около с. Кузбассы Чистопольского района и обнаружили его ледянки и варежки, а телефон был недоступен. После звонка спасателям они остались ждать помощи.

На место происшествия приехали спасатели на СВП «Хивус-6», полицейские и оперативная группа Чистопольского пожарно-спасательного гарнизона.

В 10:52 в 1 км от берега спасатели ЗПСО №3 достали мужчину с поверхности воды. Лёд в этом месте ещё не сформировался окончательно, видны многочисленные промоины и полыньи. В одну из них и провалился мужчина. Глубина в этом месте достигала 6 метров.

Родственники рассказали, что накануне мужчина поймал в этом месте килограммового судака и поспешил за новой добычей.