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Лука Затравкин (Facebook)

«Для меня это психологическая травма»: Лука об инциденте в туалете самолета

Cегодня, 15:31 70 4 Автор: prokazan.ru
Сын Никаса Сафронова рассказал о травле в соцсетях

Пианист Лука Сафронов-Затравкин, сын художника Никаса Сафронова, рассказал о твердом намерении подать в суд "на этого негодяя, который все это снимал". Также он поделился тем, что держит обиду на "Победу". Несмотря на то, что они оперативно помогли молодому человеку выбраться, они не предотвратили съемку в момент, когда Лука "находился в беспомощном состоянии". Далее он будет решать вопросы с "Победой" и мужчиной, который его снимал, в правовом поле. Об этом он рассказал в разговоре с НСН.

«Столько негатива я никогда в свой адрес не слышал и я поражен, что люди могут так ненавидеть. Им не важно — сколько ты сделал как музыкант, дал благотворительных концертов, все говорят только о том, какой ты жирный и урод», — отметил Лука Сафронов-Затравкин.

По словам Затравкина, это стало психологической травмой для него. Также он поделился, что находится под «огромным прессингом», на него льется негатив.

комментарии

Горожанин
0
01 декабря 2019
16:00
При такой массе тела необходимо вводить жёлуди в рацион, они задупляют кожу, волосяные покровы, укрепляют стульчак, а с ним и нервную систему.
Горожанин
0
01 декабря 2019
16:05
Это у стюардесс психологическая травма.
Горожанин
0
01 декабря 2019
16:29
Унитаз не рассчитан на такую мощность
Горожанин
0
01 декабря 2019
16:30
Можно просто про него не писать и травмы не будет.

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