Казань в тройке лидеров по новогодним тратам администрации города

Казань стала третьим городом России по размерам трат на новогоднее оформление. Столица Татарстана уступает только Москве и Санкт-Петербургу.

Рейтинг от издания Daily Storm сообщает, что администрация столицы РТ потратит на украшение города 106 млн рублей. Расходы Москвы достигают 300 млн рублей, а Петербурга — 108 млн рублей. Все данные о предновогодних расходах города можно узнать на сайте госзакупок - информация в общем доступе.

Всего в рейтинге участвовало 16 городов. За Казанью следует Пермь, где мэрия одобрила расходы в размере 75 млн рублей. Последнее место занял экономный Омск, который потратит всего 400 000 рублей.

