3 из 4 пострадавших казанцев в ДТП в Доминикане в тяжелом состоянии

Министерство здравоохранения РТ планирует перевезти четверых пострадавших в ДТП с автобусом из Доминиканы в Казань, сейчас ведутся переговоры - сообщает пресс-служба ведомства.

В настоящее время глава министерства здравоохранения РТ Марат Садыков обговаривает транспортировку жителей республики из Доминиканы в Казань. Планируется, что их перевезут в Республиканскую клиническую больницу.