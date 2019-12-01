3 из 4 пострадавших казанцев в ДТП в Доминикане в тяжелом состоянии

Министерство здравоохранения РТ планирует перевезти четверых пострадавших в ДТП с автобусом из Доминиканы в Казань, сейчас ведутся переговоры - сообщает пресс-служба ведомства.
В настоящее время глава министерства здравоохранения РТ Марат Садыков обговаривает транспортировку жителей республики из Доминиканы в Казань. Планируется, что их перевезут в Республиканскую клиническую больницу.
Авария произошла в результате столкновения грузовика с автобусом 26 ноября. Пострадал 51 человек, 41 из них доставлены в больницу. Известно, что в среди пострадавших — четверо жителей Казани. Трое казанцев находятся в тяжелом состоянии, один получил легкие травмы.
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