1 декабря партии исполняется 18 лет - в честь этой даты с 25 ноября по 1 декабря проходят встречи депутатов разных уровней с населением, приемы граждан в районе. В них участвуют руководители, депутаты, представители общественных организаций - сообщает официальный сайт партии.

Впервые онлайн-прием провели 27 ноября в 17:00 в инстаграме партии, в нем участвовал Фарид Мухаметшин. Тогда обсуждались вопросы образования, общественного транспорта, сельского хозяйства, налогового законодательства и занятости населения.

В Аксубаевском районе прием граждан провел депутат Государственной Думы РФ Айрат Хайруллин. К депутату обратились жители района по вопросу выплат ежемесячных пособий на детей, решения проблемы с транспортом для спортивной школы района, включения пгт.

Леонид Якунин провел личный прием граждан. В ходе приема к депутату обратились пострадавшие вкладчики Татфондбанка и «ТФБ финанс».

Также прошло множество приемов граждан по всему Татарстану.

«Обмануть их надежды мы не имеем права. Будем все силы поднимать для того чтобы максимально разрешить поставленные вопросы», — подчеркнул Секретарь Регионального отделения Партии, говоря о наказах населения.

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