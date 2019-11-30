Серьезное ДТП с фурой в Татарстане: два человека погибли, трое в больнице

Сегодня вечером, 30 ноября, на трассе Казань – Оренбург в Чистопольском районе республики произошло серьезное ДТП. Столкнулись «тринадцатая» и фура Scania.

По предварительным данным, отечественная легковушка вылетела на встречную полосу и столкнулась с большегрузом, от удара «ВАЗ» улетел в кювет.

В пресс-службе МВД Татарстана Prokazan.ru сообщили, что в результате ДТП погибли 2 человека из легкового автомобиля, еще трех человек из «тринадцатой» госпитализировали. О других пострадавших пока не сообщается.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства случившегося уточняются.