У меня все под контролем: В Татарстане задержали водителя, устроившего дрифт-шоу

Видео с дрифтом на площади Дома техники в Бугульме, попавшее в сеть 26 ноября, заинтересовало госавтоинспекторов. Сотрудники ГИБДД нашли водителя, им оказался 18-летний местный житель.

Парень рассказал, что машину приобрел всего три месяца назад и осознавал, что нарушает правила дорожного движения.

«Дрифтовать на улицах города – это мое хобби. Я понимаю, что это небезопасно, но у меня все под контролем», - рассказал задержанный.

Водителю выписали штраф 2000 рублей. Также за неуплату полученного ранее штрафа парню назначили административный арест на 4 суток.