В Казани двое мужчин на эвакуаторе украли автомобиль

Суд вынес приговор двум жителям Казани, признанным виновными в краже автомобиля.

Следствием установлено, что в мае этого года мужчины похитили припаркованный в одном из дворов по улице Солидарности «ВАЗ-21054». Украсть автомобиль удалось при помощи эвакуатора.

После злоумышленники распилили машину и сдали на металлолом. Хозяин отечественной легковушки оценил ущерб в 50 тысяч рублей.

Свою вину подсудимые признали лишь частично, сообщают в прокуратуре. Суд обязал их возместить ущерб хозяину уничтоженного автомобиля и приговорил к 440 и 360 часам обязательных работ.