Адвокат Луки Сафронова считает, что он не будет судиться из-за видеозаписи

Адвокат пианиста Луки Сафронова, сына художника Никаса Сафронова, заявил, что вряд ли музыкант будет подавать в суд за видео, сделанное на борту самолета "Казань-Москва".

"Я очень давно знаю Луку, и не думаю, что он будет искать человека, который выложил это фото, выигрывать у него суд. Он очень отходчивый человек, добрый. Он заводится, потом успокаивается. Что касается судебных перспектив, то он может разве что 50 тыс. рублей выиграть за нарушение права на изображение. Ну, предположим, еще 50 тыс. руб. – за вмешательство в частную жизнь. И все, больше никаких вариантов нет", — цитируют юриста Nation News.

Напомним, что видеозапись, о которой идет речь, сделана одним из пассажиров рейса, на котором Сафронов летел после благотворительного вечер из Казани. На борту пианист застрял в туалете, именно этот момент сняли и опубликовали в сети. Ранее музыкант заявил, что автор записи ответит по всей строгости закона.