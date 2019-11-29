Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Татарстана в первые дни зимы

Зима в РТ начнется метелью, гололедицей и сильным ветром. Прогноз на ближайшие дни опубликовали в Гидрометцентре Татарстана.

По данным синоптиков, 1 декабря на территории региона ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, на дорогах прогнозируют гололедицу, а ветер достигнет скорости 16 метров в секунду. При этом ночью минимальная температура воздуха составит -3...-8 градусов, а днем потеплеет до +2.

2 декабря осадки сохранятся, а в некоторых районах ночью возможна метель. На дорогах будет скользко, скорость ветра составит 15 метров в секунду, а термометры в течение всего дня будут показывать от -3 до -8 градусов.