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09:01, сегодня
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Фото Prokazan.ru

Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Татарстана в первые дни зимы

Cегодня, 18:49 43 0 Автор: prokazan.ru

Зима в РТ начнется метелью, гололедицей и сильным ветром. Прогноз на ближайшие дни опубликовали в Гидрометцентре Татарстана.

По данным синоптиков, 1 декабря на территории региона ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, на дорогах прогнозируют гололедицу, а ветер достигнет скорости 16 метров в секунду. При этом ночью минимальная температура воздуха составит -3...-8 градусов, а днем потеплеет до +2.

2 декабря осадки сохранятся, а в некоторых районах ночью возможна метель. На дорогах будет скользко, скорость ветра составит 15 метров в секунду, а термометры в течение всего дня будут показывать от -3 до -8 градусов.

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