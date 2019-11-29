Наверх
добавь новость и заработай 500 Р

Новости Казани и РТ

14:34, сегодня
Полиция задержала хулиганов, которые стреляли в Кировском районе Казани. Фото
16:54, сегодня
В России проведены первые хирургические операции с использованием сети 5G Билайн
16:47, сегодня
Клиенты НПФ ВТБ инвестировали более 35 млн бонусных рублей в формирование пенсии
15:29, 28.11.2019
«Мам, смотри, я не падаю!»: казанцы шлют видео с горных трасс
15:54, сегодня
В Казани столкнулись троллейбусы. Пострадало 7 человек
15:20, сегодня
Минниханов принял участие в открытии Sky Office банка «Открытие»
15:18, сегодня
«Путь пожалует»: подопечный казанского приюта пригласил Путина на Новый год
18:00, 27.11.2019
Тройной удар по бизнесу: чего ждать казанцам в 2020 году
14:41, сегодня
В Казани нашли одну из самых дорогих «однушек» среди новостроек Поволжья
13:17, сегодня
Машина вдребезги: на трассе М-7 в РТ иномарка врезалась в фуру. Погиб человек
12:15, сегодня
«Ох как рискуете»: житель города прокатился по Казанке на квадроцикле
11:58, сегодня
Зеленодольские школьники не сдавшие ОГЭ могут получить рабочую профессию
11:46, сегодня
В Челнах девушке, ударившей полицейского, назначили штраф
11:43, сегодня
На заводе «Туполев» в Казани построят корпус для испытаний
11:39, сегодня
В Челнах мужчина пытался зарубить приятеля кухонным топориком
11:35, сегодня
ВТБ подключил процессинговый центр «Сирена-Трэвел»
11:31, сегодня
В Челнах парень с гвоздодером вынес из ювелирного украшения на 1 млн рублей
11:18, сегодня
В Челнах ревнивый мужчина зарезал любовницу в подъезде
11:02, сегодня
В Казани пятерых чиновников наказали за слишком долгие ответы горожанам
11:02, сегодня
Татарстан вошел в число лидеров по освоению бюджета на нацпроекты
10:56, сегодня
Стала известна судьба пропавшего в Челнах сотрудника ТК «Олимп»
10:48, сегодня
В РТ бизнесмен обманывал дольщиков и задерживал работниками зарплату
10:26, сегодня
Дочка умершей при родах женщины в Татарстане начала дышать самостоятельно
10:16, сегодня
В Казани по «горячим следам» задержали парня, укравшего два телефона
10:10, сегодня
Дед Мороз на разведке: в небе над Казанью пролетел неизвестный светящий объект
09:50, сегодня
Казанские студенты могут получить компенсацию расходов на транспорт
09:37, сегодня
Минздрав ответил на инициативу Минниханова вернуть пиво на стадионы
09:20, сегодня
ГК Автодор и ВТБ договорились о совместной реализации проекта
09:15, сегодня
В Татарстане на трассу выбежали дикие кабаны
09:01, сегодня
Мошенники придумали новый способ хищения денег с банковских карт
08:33, сегодня
Момент упущен: Минтруд поставил точку в вопросе выходного дня 31 декабря
08:03, сегодня
Бил на жалость: девушки из Казани подали заявление на участника «Танцев» на ТНТ
07:53, сегодня
Глава МИД Чехии назвал причину срыва бизнес-миссии в Казань
22:30, 28.11.2019
ВТБ снижает ставки по ипотеке до 8,4%
21:00, 28.11.2019
Банк «Открытие» презентовал флагманский офис в Татарстане
19:47, 28.11.2019
В Казани с начала года рекламой заклеили более 7 тысяч дорожных знаков
19:17, 28.11.2019
Чешской бизнес-миссии не дали прилететь в Казань на встречу с руководством РТ
17:57, 28.11.2019
В мэрии Казани назвали дома, которые снесут ради дороги в «Салават Купере»
17:43, 28.11.2019
У жительницы Казани приставы отобрали сына и отдали его отцу
17:30, 28.11.2019
ВТБ Лизинг поставит два самолета в Таджикистан
16:00, 28.11.2019
Банк «Открытие» и Республика Татарстан подписали соглашение о сотрудничестве
15:59, 28.11.2019
Уголовное дело на главу челнинского Следкома передали в другой регион
15:35, 28.11.2019
Группа ВТБ и Федеральный центр агропромышленного комплекса подписали соглашение
15:35, 28.11.2019
В Казани кроссовер влетел под «КАМАЗ». Погибла женщина
14:46, 28.11.2019
Минздрав РТ: вспышки кори в Татарстане нет, но справки в больницах нужны
14:39, 28.11.2019
«Он прижал меня к стене и начал душить»: в Казани напали на беременную девушку
14:13, 28.11.2019
Спасатели РТ разрешили кататься на льду около «Чаши»
13:44, 28.11.2019
Первый после Собянина: Метшин попал в топ мэров российских городов
13:16, 28.11.2019
Суд рассмотрел вопрос об освобождении самого кровавого маньяка из Зеленодольска
13:09, 28.11.2019
4 хрустальные совы «Глаголицы» остались в Татарстане
12:59, 28.11.2019
В Татарстане мужчина чуть не задушил падчерицу, которая отпросилась погулять
12:46, 28.11.2019
Блогерша из Челнов объявила войну местной скорой помощи
12:40, 28.11.2019
В Казани вынесли приговор водителю, насмерть сбившему парня на «зебре»
12:29, 28.11.2019
На матчах «Ак Барса» болельщиков проверят на ВИЧ
12:11, 28.11.2019
В Татарстане Renault вылетел в кювет: погибла пассажирка
12:03, 28.11.2019
Зеленодольский завод им А.М. Горького стал лауреатом премии в области качества
11:49, 28.11.2019
В Казани вора-рецидивиста поймали в строительном гипермаркете
11:34, 28.11.2019
В Казани мужчину с посиневшей головой спасатели снимали с технического этажа
11:20, 28.11.2019
Жертва АУЕ: В Челнах скончался избитый лидером подростковой ОПГ парень
11:12, 28.11.2019
Жителей квартиры в РТ спас от пожара извещатель, установленный 8 дней назад
10:46, 28.11.2019
В Казани сгорел частный дом. Пострадала женщина
10:27, 28.11.2019
Группа ВТБ и ГК «ЭФКО» подписали соглашение
10:25, 28.11.2019
СМИ опубликовали топ зарплат хоккеистов «Ак Барса»
10:02, 28.11.2019
Ургант придумал план, как снизить качество жизни в Казани. В нем есть Тимати
09:48, 28.11.2019
В Госдуму внесли законопроект о выходном дне 31 декабря
09:43, 28.11.2019
500 литров контрафакта: в Татарстане поймали производителя паленой водки
09:17, 28.11.2019
В Челнах мужчина украл из магазина бытовой техники игровую приставку
13:14, 27.11.2019
В Нижнекамске завершены поиски пропавшего подростка
11:27, 27.11.2019
Зеленодолец проведет несколько лет за решеткой, за удар линейкой
10:27, 27.11.2019
Детскую спортивную школу Зеленодольска проверили на безопасность
09:34, 27.11.2019
В Челнах кроссовер сбил подростка
09:23, 27.11.2019
На въезде в Челны насмерть сбили пешехода
07:50, 27.11.2019
Ушел с уроков и не вернулся: в Нижнекамске ищут пропавшего подростка
18:20, 26.11.2019
Ледяная ловушка: в Татарстане островок с рыбаками ушел под воду
18:09, 26.11.2019
Новогодние выходные в России могут сократить вдвое
15:49, 26.11.2019
В Зеленодольске отключат холодную воду!
14:19, 26.11.2019
Маньяк - педофил из Зеленодольска, ответит за убийства еще двух детей
13:53, 26.11.2019
Управление образования Челнов прокомментировало скандал с учительницей
13:34, 26.11.2019
Новый скандал в Челнах: учительница собрала волосы мальчику женской резинкой
10:55, 26.11.2019
Современный диализный центр откроется в Зеленодольске
10:16, 26.11.2019
Кому легче найти работу в Зеленодольске этой осенью
10:05, 26.11.2019
Что делать жителям Зеленодольска, если в квартире холодно
09:26, 26.11.2019
В Челнах тело пенсионерки пролежало в квартире трое суток
08:47, 26.11.2019
В Челнах сбили 7-летнего мальчика, выходящего из машины
07:35, 26.11.2019
Стали известны подробности смертельного ДТП с автобусом в Татарстане
16:33, 25.11.2019
Тупик города: Жители Зеленодольска годами добиваются ремонта дороги
15:26, 25.11.2019
МФЦ РТ расширил для Зеленодольцев перечень платных услуг
14:54, 25.11.2019
Зеленодольцев предупреждают не покупать продукты приготовленные дома!
13:52, 25.11.2019
На трассе Набережные Челны-Заинск произошла смертельная авария
11:40, 25.11.2019
Дом моды Пьера Кардена пригласил челнинского дизайнера в Париж
10:37, 25.11.2019
Дурной пример заразителен: в Татарстане мужчина посадил за руль маленького сына
09:25, 24.11.2019
«Мы же не дети»: зеленодольские рыбаки попались за рыбалкой на льду
18:37, 23.11.2019
Малышка из Зеленодольска в 9 лет весила 7 килограммов. Родителей лишили прав
08:51, 23.11.2019
В Зеленодольске пожарные спасли 2 тысячи индюшек
16:11, 22.11.2019
Зеленодолец лишился 1 миллиона рублей
13:52, 22.11.2019
Какие изменения микрорайона Мирный ждут зеленодольцев в 2020 году
12:57, 22.11.2019
Жителя Зеленодольска задержали за серию краж
11:29, 22.11.2019
Глава Зеленодольска оценил качество больниц в районе
15:33, 21.11.2019
Роспотребнадзор РТ предупреждает: Чем опасна неправильно обработанная рыба
14:42, 21.11.2019
Зеленодольцы пытались украсть железо, но у них не получилось
12:25, 21.11.2019
В Зеленодольске две женщины будут наказаны за пару колготок и кошачий корм
11:10, 21.11.2019
В Зеленодольске казанский пенсионер ограбил женщину
15:10, 20.11.2019
Житель Зеленодольска до смерти избил своего товарища

В России проведены первые хирургические операции с использованием сети 5G Билайн

Cегодня, 16:54 0 Автор: prokazan.ru

Билайн (ПАО «ВымпелКом») совместно с компанией Huawei, Российским обществом хирургов (РОХ), Российским обществом эндоскопических хирургов (РОЭХ) на базе клиники GMS Hospital организовали удаленный консилиум для сопровождения двух операций с использованием медицинского оборудования и сетей 5G. Пилотирование сетей связи пятого поколения в Москве ведется при поддержке Правительства Москвы.

В рамках проекта были продемонстрированы возможности широкополосного канала связи и низких задержек, позволяющих передавать изображения высокой четкости (4К) от камер в операционной, лапароскопов, анестезиологических пультов, установок рентгена и прочих медицинских устройств. В том числе, были продемонстрированы возможности Единой информационной системы РОЭХ, позволяющей проводить удаленные консультации, медицинские консилиумы и платформы TrueConf для организации сеансов 4K-видеоконференцсвязи.

В операционном блоке клиники GMS Hospital и на территории инновационного центра Сколково Билайн и Huawei развернули тестовую зону сети 5G. В удаленном консилиуме также участвовали экспертно-консультативный центр РОЭХ на базе больницы Центросоюза РФ и Рязанский государственный медицинский университет.

В режиме онлайн было проведено две операции с удаленной консультацией в режиме консилиума хирургов:

- Первая операция – извлечение NFC-чипа, вживленного в руку Джорджа Хелда, исполнительного вице-президента по развитию цифрового и нового бизнеса Билайн.

- Вторая операция (удаление раковой опухоли) проводилась с использованием подключенного к 5G-сети лапароскопа с 4К-камерой, анестезиологического пульта, нескольких камер и мультимедийной «белой доски» Huawei 5G для обмена экспертными мнениями всеми сторонами консилиума и выработки рекомендаций в режиме реального времени.

Для удаленной консультации была проведена регистрация запроса и выбор свободных профильных хирургов посредством платформы для проведения консилиумов на базе решения TrueConf. В ходе операций удаленный медицинский консилиум проводил консультацию путем обмена медиа- информацией в режиме 4K-видеоконференцсвязи между оперирующим хирургом и специалистами-консультантами посредством удаленных терминалов. С их помощью осуществлялся обмен медиа- и телематическими данными о состоянии пациента, проводилась передача рекомендаций и указаний в режиме реального времени.

В Рязанском государственном медицинском университете был организован обучающий семинар для студентов, которые могли наблюдать за ходом операций и консультаций в режиме реального времени. Руководил семинаром доктор медицинских наук, профессор кафедры госпитальной хирургии ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России Александр Анатольевич Натальский.

Операционный блок клиники GMS Hospital

В операционном блоке к 5G-сети Билайн были подключены: лапароскоп с камерой 4К, мультимедийная «белая доска» для нанесения отметок консультирующим хирургом, камера общего вида, камера для определения местоположения пациента, пульт анестезиолога и С-дуга (устройство локального рентгена). Хирургические операции проводил Бадма Николаевич Башанкаев, FACS, FASCRS*, руководитель центра хирургии GMS Hospital, хирург, онколог, колопроктолог.

Консультационный центр на базе больницы Центросоюза РФ, экспертно-консультативного центра РОЭХ

Для проведения консультации были подключены камера для передачи видео в разрешении 4К и монитор с разрешением 4K. Удаленную консультацию проводил профессор Сергей Иванович Емельянов, директор больницы Центросоюза, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, президент Российского общества эндоскопических хирургов.

Медиацентр 5G на базе Сколково

Для проведения визуализации медицинского консилиума к сети 5G Билайн были подключены: камера общего вида для передачи видео в разрешении 4К, мультимедийная «белая доска» для нанесения отметок на изображение оперируемого органа, монитор с разрешением 4K. Модерацию на площадке Сколково проводил Михаил Леонидович Таривердиев, управляющий делами Российского общества хирургов.

Дистанционное образование: образовательный семинар для студентов Рязанского государственного медицинского университета

Для проведения обучающего семинара были подключены монитор с разрешением 4K и камера общего вида для передачи видео в разрешении 4К.

Применение технологий 5G может способствовать развитию сферы здравоохранения. Благодаря возможностям нового стандарта связи пациентам в удаленных регионах, которым необходима немедленная оперативная помощь специалистов, больше не придется ехать в поликлинику или больницу в крупные региональные центры. Можно будет получать помощь в удаленных региональных больницах или поликлиниках: если больного нельзя перевезти в другую клинику, срочный видеозвонок более компетентному специалисту может спасти пациенту жизнь. Новые технологии могут быть востребованы, в том числе, в сфере диагностики и контроля состояния пациентов с хроническими заболеваниями.

Василь Лацанич, генеральный директор ПАО «ВымпелКом»: «Представленный прикладной кейс демонстрации возможностей сетей 5G открывает широкие перспективы для развития сферы здравоохранения. В будущем возможности проведения удаленных консультаций и операций могут способствовать спасению человеческих жизней в экстренных ситуациях. Для того, чтобы это было возможно, необходимо обеспечить высокое качество связи и широкую зону покрытия. Билайн активно модернизирует свою сеть для предоставления качественных услуг связи клиентам. Например, в Москве идет масштабная модернизации сети, в результате которой уже возросла емкость сети и увеличилась площадь непрерывного покрытия. При более чем двукратном росте трафика в сети LTE Билайн скорости доступа в интернет выросли в 2-3 раза. Обновленная сеть готовится к развертыванию 5G. По всей Москве активированы стандарты NB-IoT и LTE Cat-M*, в которых уже сейчас могут работать десятки миллионов «умных устройств» и доступны сервисы интернета вещей»

Александр Горбатько, заместитель руководителя ДИТ Москвы: «Сколково – одна из пилотных зон 5G в столичном регионе. За последние полгода операторы наглядно показали, как пятое поколение связи может использоваться в городском хозяйстве, для безопасности дорожного движения, в сфере развлечений. Сегодня Билайн продемонстрировал телемедицинский кейс с применением 5G. Преимущества сетей пятого поколения способны вывести медицину и другие отрасли на новый уровень. Это в перспективе может повысить качество жизни горожан. На это направлены и другие 5G-технологии. Именно поэтому ДИТ Москвы поддерживает любые исследования операторов в части возможностей 5G и совместно ищет новые сценарии использования».

Дмитрий Одинцов, директор по развитию TrueConf:«Стандарт 5G станет новой вехой в развитии современных средств видеокоммуникаций, особенно в сферах, где требуется ультравысокое разрешение видео, например — в медицине. Технологии TrueConf были неоднократно отмечены представителями российского здравоохранения во время 4K-трансляций сложных хирургический операций. Такой подход требует сетевого соединения со скоростью не ниже 8 Мбит в секунду. Стандарт 5G позволит применять видеоконференцсвязь TrueConf в формате UltraHD и более высоких разрешениях не только в специализированных медицинских центрах, но также и в обычных клиниках, и даже на рабочих местах сотрудников. Это значительно упростит удаленную диагностику и даже оперирование пациентов, а также позволит транслировать любые операции из мест, которые ранее не были технически готовы к такому процессу. Кроме того, стандарт 5G может обеспечить станциям и автомобилям скорой помощи беспрепятственное применение мобильной видеосвязи в медицине катастроф и в случаях, которые требуют немедленного удаленного консультирования».

Чжао Лэй, генеральный директор Huawei в России: «Для нас большая честь совместно с Билайн представить возможности медицинских технологий на базе 5G. Сегодня мы продемонстрировали новый способ применения цифровых технологий – дистанционный консилиум, который в будущем позволит каждому человеку, независимо от местонахождения, получить доступ к высококвалифицированной медицинской помощи. Это повысит уровень диагностики и лечения заболеваний, сократит время, которое пациенты затрачивают на визит к врачу, а также устранит проблему неравномерного распределения медицинских ресурсов. Вместе с партнерами проекта мы построили 5G-сеть, которая объединила работу медицинского оборудования и обеспечила возможность совместной работы нескольких медицинских учреждений с гарантией качества соединения и минимальными задержками для оперативной коммуникации между врачами из разных городов и передачи изображения высокого разрешения в ходе операций. Я верю, что 5G изменит нашу жизнь и принесет огромную пользу медицине, что поможет спасти большое количество жизней».

*NB-IoT (Narrow Band Internet of Things) — стандарт сотовой связи для устройств телеметрии с низкими объёмами обмена данными.

FACS (Fellow of the American College of Surgeons) - член Американской коллегии хирургов

FASCRS (Fellow of the American Society of Colon and Rectal Surgeons) - член Американского общества колоноректальны

читайте также:

Минниханов принял участие в открытии Sky Office банка «Открытие»
Банк «Открытие» презентовал флагманский офис в Татарстане
Банк «Открытие» и Республика Татарстан подписали соглашение о сотрудничестве
Розничным клиентам банка «Открытие» предложат заработать на мировых брендах
Билайн и «Лиза Алерт» разработали приложение для поиска пожилых людей в городе
ТНТ предложил казанцам крутить педали за подарки
Билайн закрепил лидерство в темпах развития сети 4G
ТНТ превратит «Интернов» в «Мультернов»!
4 из 5 менеджеров и предпринимателей работают в отпуске — данные Манго Телеком
Yota запустила продажи нового «Интернет-центра Yota 2»
В банке «Открытие» стартовала программа кредитования франчайзингового бизнеса
Мотивирующий проект #всёсама поддержали Ляйсан Утяшева,IOWA,Ян Гэ,Дарья Клишина
Андрей Гайдулян спас отца из тюрьмы в новом сезоне ситкома «САШАТАНЯ»!
Черная пятница в Билайн: скидки до 90%
Антон Плясунов назначен руководителем фабрики структурных продуктов «Открытия»
Вовсе не унылая пора: как скрасить осенние будни?
АДВ оптимизирует влияние ТВ-рекламы на продажи на основе данных Билайн
В банке «Открытие» появился аналитик по аграрному сектору
Yota снизила цены на безлимитные приложения для планшета
Банк «Открытие» предлагает новую модель премиального обслуживания
Показать больше...

комментарии

Нет комментариев к данной публикации

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

17:04, 28.11.2019
Малоимущую семью с ребенком из Новосибирска оставили жить в дырявом доме
16:31, 28.11.2019
«Я до последнего не верил»: ребенок умер из-за увольнения уникального врача
15:06, 28.11.2019
Дойти до финала: жена футболиста увеличила компенсацию с 10 до 42 млн руб
16:43, 21.11.2019
Путин назвал новые правила прохождения медкомиссии чушью
15:29, 21.11.2019
При ухудшении здоровья водителей будут лишать прав без суда
16:58, 18.11.2019
Фотосессия руферов на крыше «Москва-Сити» закончилась дракой
12:51, 18.11.2019
Татарстанец на буханке объездил весь земной шар
10:23, 18.11.2019
В Астрахани игроки и болельщики устроили драку на футбольном поле
17:22, 14.11.2019
Уровень жизни растет: в 2020 году увеличится размер больничных и детских пособий
16:57, 02.11.2019
Электронный ПТС, обязательный тахограф: 1 ноября в силу вступили новые законы РФ
15:14, 02.11.2019
Минздрав против соли: она провоцирует высокое давление, инфаркт и инсульт
11:43, 02.11.2019
Шойгу раскритиковал работу командиров части, где служил Шамсутдинов
11:22, 02.11.2019
Лазейка в законе о самозанятых: как компании уклоняются от оплаты налогов
20:54, 30.10.2019
«Небогато, зато дружно». Сергей Шнуров посвятил стихи российским пенсиям
20:19, 30.10.2019
«Это шок». Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами своего лейбла
11:29, 30.10.2019
35% российских семей с детьми не знают о положенных им льготах
08:49, 30.10.2019
Мужчина убил собутыльников, а потом съел их
16:40, 29.10.2019
Россияне собирают деньги на адвоката солдату, расстрелявшему сослуживцев
14:01, 29.10.2019
Преступная группа из Елабуги задержана в Удмуртской республике
09:35, 29.10.2019
В Челябинской области девятимесячный младенец умер от голода
09:03, 29.10.2019
Питерский школьник жестоко убил свою мать
15:06, 28.10.2019
Ученые обнаружили страшные последствия для здоровья офисных работников
10:24, 28.10.2019
Сбежать не получилось: мужчина сбил ребенка, сидевшего в коляске
09:15, 28.10.2019
В России женщина выколола глаза пятимесячному сыну после ссоры с мужем
10:10, 27.10.2019
Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева
09:35, 27.10.2019
«Убирайте ваш половой член». В России парочку накажут за утехи на борту самолета
11:45, 26.10.2019
Ученые определили пять вредных сочетаний продуктов: среди них хлеб с вареньем
16:34, 25.10.2019
С 1 января планируют увеличить МРОТ
11:24, 25.10.2019
На кого лучше учиться: названы самые востребованные профессии будущего
08:58, 25.10.2019
В России изменится транспортный налог
13:14, 24.10.2019
Ученые научили крыс водить машину
13:06, 24.10.2019
Правда от диетологов: этим людям нельзя есть яйца
11:58, 24.10.2019
За 30 лет из России «утекло» 1 трлн долларов
08:21, 24.10.2019
Худшие фильмы: скоро в России появятся «доски позора»
12:05, 23.10.2019
Телефонные мошенники придумали новые схемы афер
10:15, 23.10.2019
В России гречка подорожает на 50%
16:19, 22.10.2019
В России пенсионер умер во время эротического массажа
15:47, 22.10.2019
В России могут запретить детское шампанское
10:21, 22.10.2019
Столото: победители лотерей не забрали выигрышей на 3 млрд рублей
09:45, 22.10.2019
Россияне составили ТОП самых полезных и бесполезных бытовых приборов
09:25, 22.10.2019
Росстат: в России выросла доля семей со средствами только на одежду и еду
16:18, 21.10.2019
Безработные россияне смогут выйти на пенсию на 2 года раньше
15:05, 21.10.2019
Владимир Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса
13:34, 21.10.2019
Россияне выбрали лучшего кандидата в президенты страны среди киногероев
08:25, 21.10.2019
В России запретят пластиковые пакеты
11:07, 20.10.2019
Золотодобытчики могли стать причиной прорыва дамбы в Красноярском крае
07:04, 19.10.2019
Соцсети: в Хабаровске бизнесмен купил общежитие вместе с людьми
16:46, 18.10.2019
Убили в банке: посетитель пытался остановить грабителя
13:48, 18.10.2019
В России едят слишком много яиц
13:18, 18.10.2019
Одноклассники жестоко избили девочку из-за «домашки»
16:31, 17.10.2019
В России появятся новые камеры фиксации скорости автомобилей
15:20, 17.10.2019
«Очень плохо для этого места»: Елена Малышева против туалетной бумаги
11:12, 17.10.2019
В 2020 году россиянам повысят пенсии на тысячу рублей
23:10, 16.10.2019
В России назвали самые скучные профессии: в их числе охранник и бухгалтер
16:21, 16.10.2019
Кот-наркокурьер сбежал перед важным заседанием суда
15:58, 16.10.2019
В Башкирии таджик 2 года насиловал 15-летнюю школьницу
12:27, 16.10.2019
Продолжительность жизни в России выросла. Путин говорит, что это из-за алкоголя
12:01, 16.10.2019
В 2019 году в России предотвращено 39 терактов
16:54, 15.10.2019
В Турции перевернулся автобус с российскими туристами. Есть пострадавшие
16:28, 15.10.2019
В России начнут выдавать ипотеку под 0,1%