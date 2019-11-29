Дочка умершей при родах женщины в Татарстане начала дышать самостоятельно

Младшая из дочек умершей при родах 33-летней Дили Фатхуллиной начала самостоятельно дышать, рассказал отец близняшек Радик Фатхуллин.

«Ездили сегодня навещать детишек в ДРКБ. Айзиля начала самостоятельно дышать! Еще прибавила в весе. Пока она находится в реанимации. По словам врачей детишки чувствуют себя хорошо. Огромное спасибо им», - рассказал Радик.

Напомним, его супруга скончалась после родов 22 ноября. Девушка впала в кому, врачи боролись за ее жизнь, но не смогли спасти ее. Родные начали сбор средств для Радика, оставшегося с тремя детьми в съемной квартире. Новорожденных малышек назвали Айзиля и Асыльяр – «как и хотела мама».

Добавим также, что Следственный комитет начал проверку по факту смерти роженицы. Следователи установят, была ли в трагедии вина врачей.