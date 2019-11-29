Минздрав ответил на инициативу Минниханова вернуть пиво на стадионы

Министерство здравоохранения выступило против инициативы Рустама Минниханова вернуть продажу пива на стадионы. О своей позиции ведомство заявило в ответе на письмо руководителя «Трезвой России» Султана Хамзаева с просьбой не допустить реализацию законопроекта, сообщают «РИА Новости».

В ведомстве считают, что возврат продажи алкоголя на стадионы может оказать неблагоприятное влияние на детей и подростков:

«Что повлияет на формирование культуры потребления алкогольной продукции в будущем, и спортивные мероприятия будут ассоциироваться с обязательным потреблением алкоголя», - значится в ответе за подписью директора департамента общественного здоровья и коммуникаций Алексея Киселева-Романова.

Напомним. Президент Татарстана Рустам Минниханов попросил Владимира Путина вернуть пиво на стадионы во время обсуждения итого ЧМ по футболу летом прошлого года. Он отметил, что во время чемпионата, когда продажу алкоголя временно разрешили, только в Казани пива продали на 89 млн рублей.