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Минздрав ответил на инициативу Минниханова вернуть пиво на стадионы

Cегодня, 09:37 58 4 Автор: prokazan.ru

Министерство здравоохранения выступило против инициативы Рустама Минниханова вернуть продажу пива на стадионы. О своей позиции ведомство заявило в ответе на письмо руководителя «Трезвой России» Султана Хамзаева с просьбой не допустить реализацию законопроекта, сообщают «РИА Новости».

В ведомстве считают, что возврат продажи алкоголя на стадионы может оказать неблагоприятное влияние на детей и подростков:

«Что повлияет на формирование культуры потребления алкогольной продукции в будущем, и спортивные мероприятия будут ассоциироваться с обязательным потреблением алкоголя», - значится в ответе за подписью директора департамента общественного здоровья и коммуникаций Алексея Киселева-Романова.

Напомним. Президент Татарстана Рустам Минниханов попросил Владимира Путина вернуть пиво на стадионы во время обсуждения итого ЧМ по футболу летом прошлого года. Он отметил, что во время чемпионата, когда продажу алкоголя временно разрешили, только в Казани пива продали на 89 млн рублей.

«Все-таки мужчины любят пиво. Мне стыдно говорить, мусульманину, про пиво, но я забочусь о наших братьях — православных», - отметил глава региона.

А вы за то, чтобы вернуть пиво на стадионы?

 

комментарии

Горожанин
1
29 ноября 2019
09:53
Очень странно,что этот тупой вопрос так долго обсуждают.Наложить очень большой штраф на того,кто проталкивается пиво на стадион.Ради друзей стараемся?Чтобы олигархов прибыло.
глас народа
0
29 ноября 2019
10:01
Удачливый знает за кого старается,,, Белый Кремль "плохо реализуется....
Горожанин
0
29 ноября 2019
10:11
И так дохрена продавали летом и сейчас на полках в магазине уже не осталось куда еще больше то?
Злобный Аноним
0
29 ноября 2019
10:13
Как пишут "все персонажи вымышлены, все совпадения СЛУЧАЙНЫ", но когда на стадионах продавалось пиво, там было на что посмотреть. Или остаётся ждать очередного Чемпионата, сборную Гренландии против сборной Папуа Новой Гвинеи.

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