Накануне в Приволжском районе Казани сотрудники Росгвардии задержали мужчину, ограбившего знакомого.

Установлено, что 38-летний ранее судимый гражданин пригласил будущую жертву под предлогом навестить общего знакомого зайти в один из многоквартирных домов по улице Фучика. Оказавшись в подъезде, подозреваемый напал на молодого человека, нанес несколько ударов и отобрал два сотовых телефона. Придя в себя, пострадавший добрался до ближайшей станции метро, где сообщил о произошедшем стражам правопорядка.

Ориентировку передали росгвардейцам, которые начали отрабатывать микрорайон. Проезжая мимо места происшествия,правоохранители увидели, как из многоквартирного жилого дома выходит схожий по приметам гражданин, и направились к нему для установления личности. Потерпевший опознал в мужчине грабителя, его задержали и изъяли похищенное.

Задержанного передали полицейским, возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".