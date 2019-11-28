Банк «Открытие» презентовал флагманский офис в Татарстане

28 ноября 2019 года состоялось торжественное открытие флагманского офиса банка «Открытие» в Казани по адресу: ул. Московская, дом 11. На церемонии открытия присутствовали президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов и член правления банка Александр Пахомов.

Флагманский офис в Казани расположен в деловой части города и является универсальным. Здесь клиент сможет решить любой финансовый вопрос. Офис открылся в современных формате и дизайне, которые позволяют каждому клиенту чувствовать себя максимально комфортно. На площади более 1500 квадратных метров размещены универсальная фронт-линия по предоставлению банковских услуг физическим лицам, отдельный ипотечный центр, зона обслуживания юридических лиц, зоны обслуживания клиентов премиального сегмента и Private Banking, обустроены зоны касс и переговорные комнаты.

«В Республике Татарстан банк «Открытие» представлен 13 офисами: в Казани, Альметьевске, Набережных Челнах и Нижнекамске. И мы эту инфраструктуру усиливаем. В 2019 году банк презентовал два новых офиса в Казани, один из которых был объединен с международной кофейней Starbucks». Сегодня открыт крупнейший в регионе флагманский офис. Задача нашей команды в Татарстане на созданной инфраструктуре заметно расширить клиентскую базу, увеличив ее на 80%», – сказал на церемонии президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов.

«Современные средства связи и цифровые технологии сильно повлияли на процесс совершения покупки, в том числе и финансовых услуг. Но говорить о том, что люди полностью готовы перейти на онлайн-обслуживание, отказаться от посещения банковских офисов и общения с сотрудниками финансовых учреждений – нельзя. Именно поэтому банк «Открытие», внедряя в процессы взаимодействия с клиентами самые последние IT-разработки и дистанционные сервисы, продолжает развивать и модернизировать сеть своих отделений», - прокомментировал член правления банка Александр Пахомов.

Как отмечает управляющий региональным отделением «Казанский» Дамир Габдулхаков, по темпам роста банковского бизнеса в Республике Татарстан банк «Открытие» опережает рынок. С начала года за продуктами банка обратилось 17 тыс. новых клиентов, кредитный портфель вырос в 2,4 раза до 8,7 млрд рублей (на 01.10), портфель привлеченных средств - на 12% до 13,3 млрд рублей.

У банка "Открытие" есть хорошая традиция - проводить каждый квартал благотворительное мероприятие. В этот раз банк софинансировал и реализовал выставку творческих работ детей из коррекционной школы с особенностями развития. Это необычная выставка, детки рисовали на тему "открытие". Каждый видит его по-своему, для кого-то - это открытие мира природы, для кого-то новой профессии.

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.