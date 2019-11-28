Минздрав РТ: вспышки кори в Татарстане нет, но справки в больницах нужны

В Татарстане нет вспышки кори, а справки в больницах нужны в профилактических целях. Об этом сегодня заявили в Минздраве республики.

"Справки для прохождения в лечебные учреждения необходимы с профилактической целью: для недопущения возникновения групповых очагов кори и распространения этого заболевания среди населения Республики Татарстан и защиты ослабленных пациентов больниц от заболевания кори, которая у данной группы может привести к осложнению имеющегося заболевания" - пояснили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что 25 октября 2019 года вышло постановление Главного государственного санитарного врача по Республике Татарстан М. А. Патяшиной №3. На основании документа Министерством здравоохранения РТ был издан приказ №2183, согласно которому ухаживающие и посетители (до 55 лет включительно) допускаются в медицинскую организацию при наличии сведений о вакцинации против кори (2 прививки) или результатов серологического мониторинга на наличие защитных титров антител.