Первый после Собянина: Метшин попал в топ мэров российских городов

Ильсур Метшин попал в топ мэров российских городов. Он оказался на второй строчке рейтинга - сразу после главы столицы Сергея Собянина. Ранее в 2019 году Метшин занимал 3 и 4 строчки топа.

Исследование проведено ЦИК "Рейтинг" в партнерстве с Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации. Его объектами являются мэры 88 городов, результаты получены на основании заочного анкетирования, а также заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества, периодом исследования стали октябрь и ноябрь 2019 года.

"...издатели периодически предоставляют слово и тем экспертам, позиция которых противоречит общим выводам исследования. Порой в рейтинге одновременно высказываются эксперты, представляющие прямо противоположные мнения. Подобная практика является осознанной и позволяет публично представить максимально широкий спектр мнений экспертного сообщества" - отмечают авторы исследования.