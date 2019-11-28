В Казани вора-рецидивиста поймали в строительном гипермаркете

Мужчину, находящегося в федеральном розыске за кражу, поймали в магазине строительных товаров. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии Казани.

Из торгового центра на Оренбургском тракте поступило сообщение о срабатывании тревожной кнопки. На месте выяснилось, что один из посетителей магазина похитил со стеллажей товар и пытался незаметно вынести его из торгового зала. Мужчину задержали, товар изъяли. Сам похититель уже более месяца находится в федеральном розыске за аналогичное преступление. Гражданина доставили в отдел полиции.

Добавим, что про подобных обстоятельствах в Казани ранее попался еще один преступник.