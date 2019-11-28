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Ургант придумал план, как снизить качество жизни в Казани. В нем есть Тимати

28.11.2019, 10:02 630 8 Автор: prokazan.ru

Иван Ургант во вчерашнем выпуске своей авторской программы «Вечерний Ургант» прокомментировал рейтинг российских городов по качеству жизни. Напомним, его лидером стала Казань. Рейтинг составил Финансовый университет. Города оценивали по нескольким критериям – работа местных властей, коммунальщиков и дорожной полиции, транспортная инфраструктура, развитие образования и культуры и другое.

Москва заняла в рейтинге пятое место. «А почему тогда в нашей стране москвичей не любят», - спросил у Ивана его соведущий Дмитрий Хрусталев. «А потому что никто не любит неудачников», - пошутил Ургант.

Он также придумал способ, как Москве отобрать первое место у Казани: «Надо чтобы Тимати и Гуф написали песню про Казань».

Напомним, осенью клип Тимати и Гуфа на песню «Москва» собрал рекордное количество дизлайков и был удален авторами. В песне, в частности, были такие слова: «Пешком с Арбата и до площади Гагарина, там хлопну бургер за здоровье Собянина». Зрители назвали клип заказным и раскритиковали рэперов. Тимати заявил, что клип не был проплачен, а Гуф и вовсе извинился, заявив, что шокирован потоком негатива после выхода видео.

 

комментарии

Ага
13
28 ноября 2019
10:44
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Гость
2
28 ноября 2019
11:20
А если европейской городов качества жизни, россия последние место занял бы .
Горожанин
2
28 ноября 2019
12:16
- Пробив дно и полетев к центру земли. С криком: Хлопнем бургер за едрисню!
В ответ на комментарий пользователя
А если европейской городов качества жизни, россия последние место занял бы .
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Горожанин
2
28 ноября 2019
12:17
А не спеть ли ИВАНУ УРГАНТУ песенки про казанских нищебродов - пенсионеров ! Вся еда и ВСЁ дорожает на 100 ÷ 200 % , а очереди к похлёбки с бомжами удлиняется
Горожанин
0
28 ноября 2019
15:33
Может санитаров им вызвать ?
Горожанин
0
28 ноября 2019
18:19
Абажуры нынче в цене - лучина супротив их - каменный век.
Горожанин
0
28 ноября 2019
19:47
Ерунда
Док
0
28 ноября 2019
21:20
Наркоман с психическим расстройством и этот "афрофейк" недогангста,нет уж прочь от Казани!

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