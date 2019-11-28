Ургант придумал план, как снизить качество жизни в Казани. В нем есть Тимати

Иван Ургант во вчерашнем выпуске своей авторской программы «Вечерний Ургант» прокомментировал рейтинг российских городов по качеству жизни. Напомним, его лидером стала Казань. Рейтинг составил Финансовый университет. Города оценивали по нескольким критериям – работа местных властей, коммунальщиков и дорожной полиции, транспортная инфраструктура, развитие образования и культуры и другое.

Москва заняла в рейтинге пятое место. «А почему тогда в нашей стране москвичей не любят», - спросил у Ивана его соведущий Дмитрий Хрусталев. «А потому что никто не любит неудачников», - пошутил Ургант.

Он также придумал способ, как Москве отобрать первое место у Казани: «Надо чтобы Тимати и Гуф написали песню про Казань».

Напомним, осенью клип Тимати и Гуфа на песню «Москва» собрал рекордное количество дизлайков и был удален авторами. В песне, в частности, были такие слова: «Пешком с Арбата и до площади Гагарина, там хлопну бургер за здоровье Собянина». Зрители назвали клип заказным и раскритиковали рэперов. Тимати заявил, что клип не был проплачен, а Гуф и вовсе извинился, заявив, что шокирован потоком негатива после выхода видео.