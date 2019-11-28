500 литров контрафакта: в Татарстане поймали производителя паленой водки

В Высокогорском районе республики при попытке продажи паленой водки задержали местного жителя.

При обыске у подозреваемого нашли спиртосодержащую жидкость, которая была сырьем для производства контрафактного алкоголя. Также были найдены устройства для закупорки бутылок, спиртометр, использованные бутылки. Всего было изъято 464 литра алкогольной и спиртосодержащей жидкости.

«По образцам изъятой продукции проведено исследование, по результатам которой продукция признана не соответствующей требованиям ГОСТа», - сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

Следователи завели уголовное дело по факту незаконного производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.