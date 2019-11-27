Солистка рок-группы "Мураками" стала "голосом" аудиоучебников для детей с плохим зрением. Об этом сообщают в фонде "День добрых дел".

В 2018 году проект "Студия «Кислород" фонда получил поддержку "Фонда президентских грантов". В рамках проекта благотворительный фонд адаптировал и записал для слабовидящих и незрячих детей 3 издания – 2 учебника по обществознанию для 6 и 7 классов и одну художественную книгу - "Истории про рыжего ежика", созданную автором Венерой Новичковой и пациентами ДРКБ МЗ РТ, которые во время длительного лечения пребывают в бесплатной семейной гостинице "Дом Роналда Макдоналда".

"Я рада, что наше взаимодействие с фондом продолжилось именно таким образом, и я стала «голосом» аудиоучебников. Для нас символично, что новый проект фонда, который носит название нашего совместного альбома, поможет слабовидящим детям в учебе и познании мира и поспособствует развитию талантливых ребят", - рассказала солистка рок-группы.

Напомним, что группа "Мураками" образовалась в Казани, первый сольный концерт коллектив дал в КСК "Уникс", также команда написала саундтрек к фильму Сергея Безрукова "Реальная сказка", который также снимали на улицах столицы РТ.