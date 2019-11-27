В Татарстане на льдине унесло рыбака. Видео

27 ноября около полудня в МЧС поступило сообщение о дрейфующем на льдине рыбаке. Инцидент произошел на Волге в Спасском районе, льдина медленно двигалась между островами Шишка и Вертолетный вниз по течению в сторону Ульяновска.

На место отправили 6 человек и 3 единицы техники. Спустя полчаса спасатели нашли рыболова и доставили его на берег, им оказался пенсионер из Ульяновска. Теперь гражданину придется заплатить штраф в размере 2 тысяч рублей за выход на тонкий лед - его толщина оставляла меньше 7 сантиметров.



