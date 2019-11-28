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Фото ProKazan.ru

«Он прижал меня к стене и начал душить»: в Казани напали на беременную девушку

Cегодня, 14:39 406 1 Автор: prokazan.ru
История жертвы и советы от юриста, психолога и тренера

Защищая свою жизнь, легко перешагнуть порог законности. Согласно статистике Судебного департамента при Верховном Суде РФ, в первой половине 2019 года за превышение пределов самообороны было осуждено 343 человека. Из них 125 за убийство при превышении необходимой самообороны.

Статья 114 УК РФ. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. Преступление наказывается исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.

Статья 108 УК РФ. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. Преступление наказывается исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Статистикой учитываются только те случаи, когда люди заявили о преступлении в полицию. Не каждый пострадавший обращается за помощью в соответствующие органы. Героиня сегодняшней статьи этого сделать не побоялась.

В редакцию ProKazan.ru со своей историей обратилась молодая девушка. Алина (имя изменено) рассказала, как на нее в собственном подъезде в Дербышках напал неизвестный:

 Я просто не знала, что была беременна. Может, если б знала, я бы захотела дело довести до конца.

"Это было в ноябре. Я шла с танцев, время было где-то около девяти вечера. Встретила около своего подъезда бабушку знакомую, ей лет 70, разговорились. К нам пристал пьяный мужчина лет сорока. В нашем районе это не редкость. Мы отошли подальше, но он не унимался. Нес какой-то бред. Приставал больше не ко мне, а к бабушке. Мы с ней решили разойтись. Я пошла в свой подъезд, а она пошла в свой. Мужчина увязался за бабушкой. Мы с этой бабушкой состоим в близких отношениях, поэтому я забеспокоилась о ней. Ходит она очень плохо, вдруг не успела бы добраться до своей квартиры. Я ее догнала, сказала: "Давайте лучше ко мне!" Мы пошли ко мне, мужчина - за нами. Он говорил, что мы, молодые, неблагодарное поколение, сопляки. Батарейка на телефоне у меня села, никому не могла позвонить. К соседям я постеснялась постучать. Я его отталкивала, чтобы он на нас не наваливался. Между первым и вторым этажом он прижал меня к стене и локтем начал душить. Я пыталась вырваться, было очень страшно, но закричать почему-то было еще страшнее. Я боялась его толкнуть на лестнице сильнее, вдруг сломал бы шею, а у меня из-за этого были бы проблемы. Я пихнула его несильно в бок, чтобы освободиться. Бабушка поднялась за это время выше. Я побежала наверх, открыла дверь. Пьяный мужчина ввалился за мной. В коридоре начал ловить меня, я побежала к телефону вызвать полицию. Он ударил по лицу мою маму, ударил отца по голове. В итоге пришла соседка на крики. Втроем кое-как вытолкали его из квартиры. Полиция приехала, когда он уже ушел. Подумали, что нецелесообразно возбуждать уголовное дело. Больших травм никто не понес. Я просто не знала, что была беременна. Может, если б знала, я бы захотела дело довести до конца. Его отвезли в вытрезвитель. Как сказали в полиции, мужчина был не из Дербышек. После этого случая долгое время носила с собой перцовый баллончик".

Корреспондент ProKazan.ru обратился за комментариями по случаю, произошедшему с Алиной, к казанским психологу, юристу и тренеру по боевым искусствам.

Что говорит психолог?

 Подавление, запрет на проявление злости могут приводить к замиранию во время экстремальной ситуации

Ситуацию с нападением на девушку в подъезде прокомментировал практикующий клинический психолог Айрат Салихов. Он считает, что Алинина реакция на нападение вполне естественна, многие люди впадают в ступор в непредвиденных ситуациях:

"Замирание, как нападение и убегание - это один из типов врожденной поведенческой реакции на экстремальную ситуацию. Считается, что поведенческие реакции обусловлены типом нервной системы. Думаю, что опыт воспитания и взросления, а также травмирующие ситуации способны оказывать свое влияние. Например, подавление, запрет на проявление злости могут приводить к ощущению беспомощности и замиранию во время экстремальной ситуации. Злость — это чувство, позволяющее восстанавливать, отстаивать границы, защищать себя. Таким образом, если ребенок растет с установкой, что злиться - это плохо, то бессознательно у него так же формируется установка, что защищаться - это плохо. Поэтому важно проговаривать, где это чувство уместно, а в каких ситуациях нет". 

Что говорит юрист?

Своя жизнь должна быть дороже риска написать пару объяснений в полиции

Юрист-практик Олег Стекольщиков считает, что не нужно бояться давать отпор агрессорам, так как право на самооборону закреплено в Конституции РФ: 

"По УК РФ закон на стороне того, на кого совершается нападение. Закон не совершенен, и могут признать самооборону превышением необходимых пределов, тогда возможно наступление уголовной ответственности по соответствующим статьям уголовного кодекса РФ. В практике правоохранительных органов такие случаи нередки, но есть разумные меры защиты от этого.

Во-первых, от удушения остается след на шее — неоспоримый аргумент в пользу жертвы нападения. По следам кровоподтеков медицинские эксперты могут установить, с какой стороны находился к жертве нападавший. Если нападение было сзади, с незащищенной стороны, то, очевидно, что на жертву напали неожиданно и с противоправной целью, так как ранее эти люди знакомы не были.

Поэтому не надо бояться давать отпор нападающим. Своя жизнь должна быть дороже риска написать пару объяснений в полиции. Риск привлечения за превышение необходимой обороны сильно преувеличен СМИ и несведущими в этом вопросе людьми.

Право на необходимую оборону является конституционным правом граждан. В статье 45 Конституции России закреплено право на защиту своих прав и свобод всеми способами, не запрещенными законом.
Действующая редакция статьи 37 УК РФ дает нам следующие разъяснения правил поведения жертвы при защите от нападения:
1. Причинение посягающему смерти или тяжкого вреда здоровью признается правомерным в случае, когда посягательство с его стороны было сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия.
2. При защите от иного посягательства причинение посягающему смерти или тяжкого вреда здоровью признается правомерным лишь в том случае, если не было допущено превышения пределов необходимой обороны, т. е. умышленных действий, явно не соответствующих характеру и опасности посягательства.
3. Нельзя признавать содеянное превышением пределов необходимой обороны, если смерть или тяжкий вред здоровью посягающему были причинены вследствие неожиданности посягательства, когда оборонявшийся не мог объективно оценить степень и характер опасности нападения".

Что говорит тренер по боевым искусствам?

Лучший бой - это тот, который не состоялся

Казанский тренер по боевым искусствам и спортивным единоборствам с 20-летним стажем, руководитель академии бразильского джиу-джитсу Ludus Team Александр Чирков ознакомился с Алининым случаем и подготовил 5 советов тем, кто хочет уберечься от нападения:

"1. Позаботьтесь о своём внешнем виде, чтобы он не привлек ненужное внимание. Кстати, в спортивной одежде и кроссовках удобно и сражаться, и убегать.
2. Если часто сталкиваетесь с пьяными во дворе, то попросите, чтобы вас встречали знакомые или родители.
3. Будьте на связи! Зарядите заранее телефон, носите с собой вторую зарядку. 
4. Избегайте контактов с пьяными или подозрительными людьми. В данном случае пришлось взять огонь на себя, защитив пожилого человека.
5. А теперь нужно больше шума и привлечь внимание! Покажите телефон (даже если он отключен), пригрозите позвонить в полицию, изобразите разговор по телефону, громко озвучьте ситуацию и назовите адрес. Хулиган тут же всё не бросит, но будет знать, что теперь время у него ограничено.

Не стесняйтесь, звоните и стучите в двери, только сообща можно успокоить пьяного или отвлечь его внимание. 

Можно было бы посоветовать приемы, нейтрализующие противника, но они могли бы привести к большей агрессии нападающего. 

Главный совет — избегать опасных мест и ситуаций! Если избежать не удается, то пару приемов всё-таки нужно иметь в запасе и убегать. Лучший бой - это тот, который не состоялся".

ProKazan.ru собрал наиболее эффективные приемы самообороны для людей, не имеющих специальной подготовки.

Многие инструкторы по самообороне в случаях, когда нападения не избежать, советуют доставать ключи от квартиры и стараться нанести ими удар в лицо агрессора. Алина могла бы воспользоваться данным советом или следующими:

Если агрессор пытается вас задушить, схватитесь руками за ладони атакующего и резким движением заломите мизинцы нападающего.

Даже самая хрупкая девушка может нанести очень мощный удар ребром ладони. Удар можно замаскировать: соедините ладони в молитвенном жесте, затем резко ударьте ребром ладони по кадыку злоумышленника.

Если у вас свободны руки, то можно резко вонзить большие пальцы агрессору в глазницы и начать завинчивающие движения. Для удобства остальными пальцами возьмитесь за угол нижней челюсти рядом с ухом.

Если в момент нападения на вас надета обувь на каблуке, то силой вонзите каблук в то место, где голень ноги нападающего переходит в стопу.
Если на вас надета обувь на плоском ходу, то вы можете с силой пнуть агрессора в кость на щиколотке и убежать.

Если нападающий без головного убора, то можно ударить его по ушам. Чтобы оглушить противника, сложите ладошки лодочкой и резко ударьте ими по ушам нападающего.

Если атакующий удерживает вас, и вы не можете пошевелить руками, то вы можете использовать для атаки свои зубы. Кусайте за свободные от одежды участки тела агрессора. Это шокирует нападающего и даст вам возможность сбежать.

 

 

 

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комментарии

Горожанин
0
28 ноября 2019
15:24
Как много написано . Просто надо принять закон такой , чтоб оружие для самообороны могли получить без всяких препятствий именно законопослушные граждане . И оно не попало всяким морально неустойчивым и связанным с криминалом людей . Для них ужесточить все законы .

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Преступная группа из Елабуги задержана в Удмуртской республике
09:35, 29.10.2019
В Челябинской области девятимесячный младенец умер от голода
09:03, 29.10.2019
Питерский школьник жестоко убил свою мать
15:06, 28.10.2019
Ученые обнаружили страшные последствия для здоровья офисных работников
10:24, 28.10.2019
Сбежать не получилось: мужчина сбил ребенка, сидевшего в коляске
09:15, 28.10.2019
В России женщина выколола глаза пятимесячному сыну после ссоры с мужем
10:10, 27.10.2019
Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева
09:35, 27.10.2019
«Убирайте ваш половой член». В России парочку накажут за утехи на борту самолета
11:45, 26.10.2019
Ученые определили пять вредных сочетаний продуктов: среди них хлеб с вареньем
16:34, 25.10.2019
С 1 января планируют увеличить МРОТ
11:24, 25.10.2019
На кого лучше учиться: названы самые востребованные профессии будущего
08:58, 25.10.2019
В России изменится транспортный налог
13:14, 24.10.2019
Ученые научили крыс водить машину
13:06, 24.10.2019
Правда от диетологов: этим людям нельзя есть яйца
11:58, 24.10.2019
За 30 лет из России «утекло» 1 трлн долларов
08:21, 24.10.2019
Худшие фильмы: скоро в России появятся «доски позора»
12:05, 23.10.2019
Телефонные мошенники придумали новые схемы афер
10:15, 23.10.2019
В России гречка подорожает на 50%
16:19, 22.10.2019
В России пенсионер умер во время эротического массажа
15:47, 22.10.2019
В России могут запретить детское шампанское
10:21, 22.10.2019
Столото: победители лотерей не забрали выигрышей на 3 млрд рублей
09:45, 22.10.2019
Россияне составили ТОП самых полезных и бесполезных бытовых приборов
09:25, 22.10.2019
Росстат: в России выросла доля семей со средствами только на одежду и еду
16:18, 21.10.2019
Безработные россияне смогут выйти на пенсию на 2 года раньше
15:05, 21.10.2019
Владимир Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса
13:34, 21.10.2019
Россияне выбрали лучшего кандидата в президенты страны среди киногероев
08:25, 21.10.2019
В России запретят пластиковые пакеты
11:07, 20.10.2019
Золотодобытчики могли стать причиной прорыва дамбы в Красноярском крае
07:04, 19.10.2019
Соцсети: в Хабаровске бизнесмен купил общежитие вместе с людьми
16:46, 18.10.2019
Убили в банке: посетитель пытался остановить грабителя
13:48, 18.10.2019
В России едят слишком много яиц
13:18, 18.10.2019
Одноклассники жестоко избили девочку из-за «домашки»
16:31, 17.10.2019
В России появятся новые камеры фиксации скорости автомобилей
15:20, 17.10.2019
«Очень плохо для этого места»: Елена Малышева против туалетной бумаги
11:12, 17.10.2019
В 2020 году россиянам повысят пенсии на тысячу рублей
23:10, 16.10.2019
В России назвали самые скучные профессии: в их числе охранник и бухгалтер
16:21, 16.10.2019
Кот-наркокурьер сбежал перед важным заседанием суда
15:58, 16.10.2019
В Башкирии таджик 2 года насиловал 15-летнюю школьницу
12:27, 16.10.2019
Продолжительность жизни в России выросла. Путин говорит, что это из-за алкоголя
12:01, 16.10.2019
В 2019 году в России предотвращено 39 терактов
16:54, 15.10.2019
В Турции перевернулся автобус с российскими туристами. Есть пострадавшие
16:28, 15.10.2019
В России начнут выдавать ипотеку под 0,1%
16:00, 15.10.2019
Жить станет легче: в России появиться единая платежка по ЖКУ
17:00, 14.10.2019
Мама Лизы Киселевой, убитой в Саратове, выступила с заявлением
16:52, 14.10.2019
Жители Красноярска негодуют: сын адвоката находится на свободе за избиение