Завтра в двух районах Казани отключат свет

В четверг, 28 ноября, без света останется ряд домов в Вахитовском и Приволжском районах города. Отключение связано с плановым ремонтом линий электропередач и оборудования трансформаторных подстанций, сообщили в «Сетевой компании».

С 8 утра до 5 часов вечера не будет света в двух домах Вахитовского района: по улице Галактионова, 12 и в доме №25 по улице Касаткина.

В Приволжском районе электричество отключат с 8 утра до 6 часов вечера в частном секторе по улицам: Землемерная и 2-я Землемерная.