Элвину Грею сказали, что у него нет голоса. Он согласился

«Многие считают вас безголосым певцом, многие, в том числе и я лично, считают, что у вас далеко не самые выдающиеся вокальные данные», - заявил Радику Юльякшину журналист телеканала «БСТ» Рустам Зарафутдинов. На что певец ответил: «Полностью согласен».

«Говорят, душа поет. Я не думаю, что для того чтобы давать концерты, нужен голос. Необязательно нужно учиться в музыкальной школе. Да, я согласен, я не могу петь классические песни, и вообще мне это не нужно», - отметил Юльякшин.

На вопрос не обидно ли ему слышать характеристику «безголосый Элвин Грей» певец ответил: «Ради бога, пускай хоть что говорят».