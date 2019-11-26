Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по Казани задержали группу лиц, распространяющих наркотические вещества.

Как сообщили в ведомстве, полицейским поступила оперативная информация о троих казанцах, которые занимаются бесконтактным сбытом наркотиков. Подозреваемых задержали на улице Зорге во время закладки свертков. Ими оказались двое молодых людей в возрасте 21 года и 18-летняя девушка. У одного из задержанных при себе было 5 свертков с наркотиками в кармане брюк, а в сумке - крупная партия запрещенных веществ и предметы, используемые фигурантами для их расфасовки.

"Все обнаруженное было направлено на экспертизу. Результаты исследования показали, что изъятые вещества являются такими наркотическими средствами, как PVP. Таким образом, из незаконного оборота изъято 476 грамм синтетических наркотиков", - рассказали в полиции.

Установлено, что наркотик, известный в народе как "соль", подельники продавали через мессенджеры. Возбуждено уголовное дело, задержанным может грозить от 15 до 20 лет лишения свободы.

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