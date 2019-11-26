Не вышла из комы: Следком РТ начал проверку по факту смерти женщины при родах

Следственный комитет Татарстана начал доследственную проверку по факту смерти 33-летней Дили Фатхуллиной, умершей в реанимации РКБ 22 ноября.

Сегодня мы рассказывали о трагедии в семье из Высокогорского района республики. Молодая мама умерла при родах девочек-близнецов. Как рассказали друзья Дили, у нее началось воспаление, она впала в кому. Медики боролись за ее жизнь, но в четыре часа утра женщины не стало.

«По словам мужа Радика, околоплодные воды попали в кровь и произошло заражение крови», - рассказала подруга Дили Алсу.

Родные объявили сбор средств для супруга умершей женщины, который остался с двумя родными детьми и старшим сыном Алсу в съемной квартире. Сам Радик со слезами на глазах поблагодарил всех, кто оказывает ему поддержку и помощь.

«Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз. В рамках процессуальной проверки следствием будет устанавливаться возможное наличие причинно-следственной связи между гибелью женщины и действиями врачей», - сообщили в Следственном комитете республики.