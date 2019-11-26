«Люлей чуть не получил»: казанцы рассказали, как в детстве водили автомобили

На днях общественный резонанс вызвала жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, посадившая за руль иномарки своего шестилетнего сына. Полиции мать объяснила, что хотела научить сына управлять транспортным средством.

ProKazan.ru решил поинтересоваться у жителей Казани, имели ли они опыт вождения до получения прав.



Многие казанские водители с ностальгией вспоминают, как их в детстве учили водить. Они недоумевают, почему новость о женщине, посадившей своего сына управлять автомобилем, вызвала столь бурную реакцию в СМИ, ведь сами они сели за руль тоже довольно рано.

Сергей: "Мне было где-то 5 лет, может, шел уже 6-ой, мой отец тогда работал на такой машине, более известной, как "Каблук". Он возил постоянно меня с собой, забирал с садика на ней, ездили с ним в гараж, на работу. Как-то раз он мне говорит: "Садись ко мне на коленки, буду учить тебя рулить". Я стал рулить, переключал даже сам передачи. Отец только прожимал сцепление и газ давал. Это был первый раз. Дали кружок по двору. Машин тогда мало было. Мне очень понравилось, я не врезался никуда, не растерялся. Потом еще так катались пару-тройку раз, уже на газ нажимал я. Годы шли. Отец уже устроился на другую работу. Решил дать мне самостоятельно тронуться, затормозить. Это было на "Шестерке". Выехали с ним на пустырь, там был старый парковочный карман, там вообще никого не было. Он все мне рассказал, показал, как тронуться. Первый раз, конечно, я заглох. Потом тронулся и задним ходом резко поехал. Вовремя затормозил. Люлей чуть не получил хороших. В следующий раз я сел за руль уже будучи школьником, десятиклассником. Я ездил к своей тетушке в гости в Новосибирскую область. Там был дядя Саня. У него была машина "ГАЗ-66" с дизельным двигателем. Попросился там поездить по местным полям. Дал кружок на первой, потом на второй передаче. Выехал на дорогу. Вот так я и научился водить машину".

Анатолий: "Начал водить в 14 лет, обучал меня муж сестры. Первая машина, получается, у меня была УАЗ. Ощущения были непередаваемые, наверное, практически приближенные к эйфории, потому что долго хотелось водить, но никогда машины не было в семье. Когда уже научился водить, помогал мужу сестры по хозяйству, ну, конечно, не по дорогам общественного пользования ездил, по полевым дорогам. Выполнял мелкие поручения, чтобы помочь немножко его бизнесу. Мне это было в кайф".

Наиль: "В 12 лет угнали каток и катались всем двором, потом застряли на пустыре, бросили трофей. На этом я не остановился, пошёл ва-банк и упер у деда "Москвич-407". Опять катались всем двором, поймали быстро. Получил ремня и был отправлен в лагерь «Пионерия Татарстана".

Илья: "За мотоцикл сел в садике. Это был примерно 95-ый год. Была это Ява. Катались с братом. Я сам рулил, до подножек только не доставал. А потом мопед был у меня. Это в классе 3-ем, наверно. Катались без шлемов. В топку шлемы! Только хардкор! Для начала 2000-ых - это норма. Подростком ездил на мотоцикле "Восход", на "Газели" катался лет в 14 на площадке. Езда на мотоцикле — это как первый секс, даже круче!"

Раньше сети Интернет не существовало, и никто не мог увидеть, как родители сажают за руль своих малолетних детей, подвергая их и себя опасности. В наши дни родителей, которые хвастаются "подвигами" своих отпрысков, выкладывая в сеть личные видеозаписи с фактами нарушения закона, ждет серьезное наказание.

Как сообщили в Следственном комитете РТ, Агина Алтынбаева стала фигуранткой сразу нескольких уголовных дел по статьям: "Неисполнение родительских обязанностей", "Оставление в опасности", "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего". Кроме этого, женщина должна выплатить штраф в размере 35 000 рублей.

Будете ли вы обучать вождению своих детей или дождетесь их совершеннолетия и отправите в автошколу?



