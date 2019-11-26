Сделай сам: в казанской новостройке нашли квартиру без вентиляции

Видеозапись в одной из квартир казанских новостроек появилась на днях в социальных сетях. На кадрах видно, что за вентиляционной решеткой вместо отверстия - глухая стена с начерченным на ней силуэтом.

В комментариях к посту казанцы поделились своими неприятностями с вентиляцией:

"Не удивляюсь, у меня шахта ветлиляционная стоит по середине квартиры, а вытяжки над газовой плитой вообще нет. Когда приходят газавщики, всегда задают вопрос зачем я так ее поставила??? Как будто я строитель..... Когда кто то варит, курит или сильный ветер .... В квартире как приведение живёт и всеми запахами дышим уже 16 лет. Бирюзовая 1 А"

Не обошлось и без иронии:

"Там же отмечено где пробивать отверстие надо. Просто бюджетный вариант квартиры - сделай сам."

"Потеряли где была шахта"

"...а ещё говорят хрущёвки плохие были" - пишут пользователи.

Как считаете, что в Казани качественнее: новостройки или вторичное жилье?

