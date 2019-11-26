Картину казанского художника продали на Christie’s за 3 миллиона долларов

Картину знаменитого казанского художника Николая Фешина «Дама с маникюром. Портрет мадемуазель Жиром» продали на Christie's за 3 миллиона долларов. В аукционном доме оценивали стоимость портрета, выставленного на продажу из семейного собрания Фешина, в 2,6-3,8 млн рублей.

«Этот бесспорный шедевр представляет собой квинтэссенцию таланта и техники Фешина. Он был написан в 1917 году, когда история России изменилась самым радикальным образом», - отмечается в сообщении Christie's.

Christie's традиционно проводит торги предметами русского искусства два раза в год. В них также участвуют аукционные дома Sotheby's, MacDougall's и Bonhams. Выручка прошлой русской недели, состоявшейся в июне этого года, составила 45 млн долларов. Это были одни из самых успешных торгов за многие годы работы аукционного дома.

В ноябре 2017 года картину Николая Фешина «Портрет Надежды Сапожниковой» продали на Sotheby's за 4,85 млн долларов.