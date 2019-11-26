«Зато точно выключила»: казанцев шокировала девушка, выгуливающая утюг

Казанцы обсуждают девушку, пришедшую в кафе в парке Горького с «ручным» утюгом. На опубликованных в соцсетях кадрах она заботливо поправляет провод от прибора, пока наслаждается чашечкой кофе, а после выходит из заведения, ведя утюг словно собаку на поводке.

Горожане предполагают, что девушка выполняла задание очередного тренинга по выходу из зоны комфорта. Нашлись и те, кто вспомнил, что недалеко от этого места расположена психоневрологическая больница.

«Зато всегда уверен, что дома утюг выключил».

«Поспорила наверное с кем-то. На вид вполне адекватная девушка)»

«Я хожу с утюгом, потому что меня задолбали умники, которые советуют как мне надо жить, как одеваться, с кем спать, что есть и пить».

«Ничего необычного. В советском мультфильме, девочка вообще варежку выгуливала :)»

«Когда хотела завести питомца, но мама против».

Впрочем пока остается лишь гадать, что побудило девушку на странный поступок.

Добавим, что это уже не первый подобный случай в Казани. Так пять лет назад на улице Баумана три девушки тоже выгуливали свои утюги.