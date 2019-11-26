«Все они знают, милые татары». Паша Воля поблагодарил казанцев за теплый прием

Паша Воля, выступивший в Казани на минувших выходных, поблагодарил фанатов за встречу. Он опубликовал видео из украшенного поклонниками номера в одном из городских отелей.

«Хочется сказать огромное спасибо всем, кто нас встречает таким видом. Е-мое, любовные фотографии. Все они знают, милые татары, что у нас семь лет свадьбы. И все они намутили и сделали, более того чак-чаки подарочные, цветов вагон. Лайфхак всем артистам – берите с собой жену на гастроли и цветы будут сразу», - посоветовал Воля. «Жену-татарочку», - поправила его Ляйсан.

Свою семилетнюю годовщину свадьбы Ляйсан и Павел встретили на гастролях во время тура Воли с Большим Stand Up.