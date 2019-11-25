Неуважительный жест: в РТ на чемпионате по борьбе корэш чуть не началась драка

На Чемпионате Татарстана по борьбе корэш 22 ноября произошел инцидент, после которого одного из спортсменов дисквалифицировали.

Как рассказали в Министерстве спорта республики, зрители "свистели" в адрес одного из участников, на что он, после схватки в весовой категории 130 килограммов, показал в адрес зрителей "неуважительный жест руками", чем вызвал возмущение болельщиков.

Служба безопасности и правоохранители погасили конфликт и не допустили драку, ситуацию под личный контроль взял первый заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов.

Утром следующего дня собрание президиума Федерации борьбы корэш Республики Татарстан вынесло решение по поводу инцидента: борцу разрешили закончить выступления, однако с 2020 года он дисквалифицирован не неопределенное время.

"Министерство спорта РТ выступает за честный спорт, достойное поведение на ковре и вне его, призывает спортсменов и зрителей проявлять уважение друг к другу. <...>Мы категорически против проявления спортсменами агрессии в адрес друг друга, а также в адрес зрителей, и порицаем подобное поведение" - подчеркнули в ведомстве.