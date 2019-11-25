Началась последняя неделя ноября, а это значит, что до Нового года осталось всего ничего. Казань уже начала готовиться к празднику. Корреспондент ProKazan.ru увидел своими глазами "рождение" новогодней площадки у Центра семьи "Казан" и подготовил фоторепортаж.

Что было у "Чаши" в прошлом году?

Фото: Бизнес Online

В прошлом году ледовый городок у "Чаши" открылся перед самым Новым годом, 27 декабря. На площадке было организовано 4 горки, ледяной лабиринт, специальные комнаты для обогрева. Ледовый городок был украшен в стилистике советских мультфильмов. На площадку мог попасть любой желающий совершенно бесплатно.

Что будет у "Чаши" в этом году?

Фото: Борис Вахмистров

Так, по обещаниям создателей, могут выглядеть постройки ледяного городка у "Чаши".

В этом году у Центра семьи "Казан" расположится "Снежная деревня". Как сообщает ИА "Татар-информ", деревня будет представлять собой ледяной городок, в котором все будет состоять из снега и льда. На площадке организуют горки, места для обогрева, общественные пункты питания, безалкогольный бар, фотозону и, конечно же, установят красавицу-елку. Порядок будут охранять мифические драконы-Зиланты. Открытие "Снежной деревни" запланировано на середину декабря.

Трудно представить, что совсем скоро площадка у Центра семьи "Казан" преобразится.

Стройка у "Чаши" идет полным ходом.

В воздухе пахнет новыми досками, сосной.

Несколько домиков «Снежной деревни» уже готовы.

Рабочие отмахиваются от вопросов о дате открытия ледового городка:

"Когда закончим, тогда и откроется!"

Еще один рабочий выполняет свое задание. Никто не сидит без дела. Работа кипит!

Во всю трудятся не только рабочие, но и пушки с искусственным снегом. В Казани еще не выпал настоящий снег, а какая "Снежная деревня" без снега?

Снежная пушка — специальное устройство, которое производит искусственный снег. Искусственный снег образуется из воды, которую распыляют форсунки в поток холодного воздуха.

По прогнозам синоптиков, во второй половине недели в Казань придут снегопады. А это значит, что снежным пушкам можно будет передохнуть. Город станет белоснежно-праздничным, а в воздухе начнет витать дух Нового года.

Подробности обо всех новогодних площадках города будут известны 2 декабря.

