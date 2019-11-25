Казанец задолжал сыну миллион и спрятался от приставов под кроватью

Житель Казани, задолжавший своему несовершеннолетнему сыну выплаты по алиментам, пытался скрыться от судебных приставов под кроватью.

Как пояснили в УФССП РТ, 34-летний гражданин, обязанный ежемесячно выплачивать четверть своего дохода на содержание ребенка, не исполнял решение суда: он не платил деньги, не трудоустраивался и не являлся по требованию к судебному приставу, в результате мужчину объявили в розыск.

Когда приставы установили, где находится должник, то попасть в квартиру они едва смогли: родственники мужчины не хотели их пускать. После предупреждения об ответственности, приставы вошли в помещение. Осмотрев его, сотрудники службы обнаружили должника под кроватью, после чего принудительно доставили его в отдел для дачи показаний.

Помимо неуплаты алиментов, мужчину привлекли к ответственности за то, что он препятствовал законной деятельности должностных лиц. Если мужчина и дальше не будет выплачивать долг по алиментам - а он составляет 1 миллион рублей - то ему грозит уголовная ответственность, сообщают в ведомстве.