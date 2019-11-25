Казанца осудили за покушение на двойное убийство. Он пытался обжаловать приговор

В Верховном суде Республики Татарстан рассмотрели апелляционные жалобы 22-летнего Тимура Зарипова и его адвоката. Приговором Советского районного суда Казани Зарипов был признан виновным в покушении на убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений.

Как рассказали в Прокуратуре РТ, в ночь на 9 октября 2018 года молодой человек с друзьями отдыхал в ресторане на улице Минской в Казани. В какой-то момент Зарипов беспричинно нанёс двоим отдыхавшим в соседней компании парням 17 ударов ножом в грудь и спину. Потерпевшим удалось выжить благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Свою вину подсудимый частично признал, ему назначили 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Однако парень и его адвокат попытались оспорить законность приговора. Апелляцию оставили без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.