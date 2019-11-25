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Билайн и «Лиза Алерт» разработали приложение для поиска пожилых людей в городе

Cегодня, 15:00 0 Автор: prokazan.ru

Билайн (ПАО «ВымпелКом») и поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» представляют совместно разработанное решение «Поисковый центр» (6+). Приложение ориентировано преимущественно на мониторинг перемещения в городе людей старшего возраста, нуждающихся в заботе, а также детей и людей с особенностями здоровья.

Ежегодно в России теряются более 120 000 человек. По данным «Лиза Алерт», порядка 65% пропавших – люди старшего возраста. Приложение разработано на основании опыта и наработок отряда, на протяжении 9 лет развивающего систему спасения пропавших.

В новое решение встроен прикладной функционал для ускорения поисковых работ и предотвращения несчастных случаев: детализированный трекер перемещений и история предыдущих перемещений, предустановленная анкета с особыми приметами и медицинскими потребностями наблюдаемого, возможность звонка на горячую линию непосредственно из приложения, кнопка SOS и оперативное реагирование на сигнал о помощи специалистов Центра поиска пропавших людей.

Точность определения местоположения в городской среде - 45 метров.

Григорий Сергеев, председатель ПСО «Лиза Алерт»: «Быстро меняющийся облик городов, новые застройки, новые линии метро, высокий темп жизни — все это в определенный момент становится настоящей ловушкой для людей старшего возраста – они перестают ориентироваться на местности. А если к этому прибавить возрастные изменения памяти и ухудшение ментального здоровья, то перед нами рисуется наглядная картина того, как по улицам наших городов сотнями ходят беспомощные потерявшиеся пожилые люди, которые остаются совершенно незаметными для остального населения. Окружающие просто не знают, что им нужна помощь. Если на одиноких детей общество более-менее готово реагировать, то старшие взрослые, которые активно перемещаются по улицам и внешне не выглядят дезориентированными, как правило, не вызывают беспокойства. Эта та проблема, с которой мы сталкиваемся постоянно».

Наиболее распространенными причинами дезориентации в пространстве являются возрастные изменения и связанные с ними ментальные расстройства, кратковременная потеря памяти и другие. Как правило, эти ситуации застают близких врасплох: никто к этому не готов и не знает, что делать, если близкий начинает забывать правила безопасности и не сможет найти дорогу домой. По статистике в возрасте 65 лет от деменции страдает каждый десятый человек, а в возрасте 75 лет – каждый пятый.

Евгения Чистова, руководитель по устойчивому развитию ПАО «ВымпелКом»: «Наша задача – с помощью технологических решений способствовать созданию безопасной городской среды как на уровне одной семьи, так и на уровне общества в целом. Возрастное ухудшение здоровья, в том числе проблемы с потерей памяти, — это объективная реальность сегодняшнего мира, и нам необходимо научиться не только защищать наших старших от возможных несчастий, но и найти механизмы, чтобы сохранять качество жизни семьи в этой ситуации, создав эффективную систему заботы. Совместно с «Лиза Алерт» мы делаем следующий шаг в этом направлении – создаем технологическое решение для всего рынка».

Решение «Поисковый центр» доступно для абонентов всех операторов связи и представлено в двух вариантах: для детей и взрослых, нуждающихся в заботе.

Стоимость — 180 рублей в месяц, при этом две трети от полученных средств оператор передает на развитие Центра поиска пропавших людей (ЦППЛ) и продвижение приложения в социальных сетях.

Билайн сохраняет лидерство среди российских мобильных операторов по скорости роста сети 4G. Согласно отчету Роскомнадзора по итогам десяти месяцев 2019 года сеть 4G Билайн выросла на 47% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Билайн за последние 1,5 года более чем в 2,2 раза увеличил количество базовых станций LTE. Сеть 4G по состоянию на конец октября 2019 года обеспечивает покрытием 85% населения страны. Один из самых масштабных проектов по модернизации сети реализовывается в Москве и Московской области. В столице сеть 4G на данный момент обновлена более чем на 95%.

На текущий момент решение «Поисковый центр» доступно для смартфонов с ОС Android и в ближайшее время будет доступно для iOS.

Установить приложение можно по ссылке:

Приложение родителя: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.lizaalert.parent&hl=ru

Приложение ребенка: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.lizaalert.target&hl=ru  

Разработчик решения – группа компаний «Квантум А РУС», обладающая большим опытом и наработками по реализации приложений и сервисов на основе GPS и LBS технологий.

 

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