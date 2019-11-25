В Татарстане скончался известный бизнесмен Султан Салимзянов

Сегодня утром, 25 ноября на 66-м году жизни скончался известный татарстанский предприниматель Султан Салимзянов, об этом рассказали его бывшие коллеги из издания «Вечерняя Казань». Причины смерти и дата прощания пока не сообщаются.

Султан Салимзянов родился в Оренбурге, окончил отделение журналистики Казанского университета, работал корреспондентом в местных изданиях. Позже активно занялся бизнесом, был руководителем нескольких известных предприятий.

В частности, председателем совета директоров ЗАО «ТаксНет», директором фонда имени Александра Таркаева. Салимзянов также был первым хозяином «Александровского пассажа».