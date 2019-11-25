В Татарстане автоледи на иномарке протаранила внедорожник и вылетела в кювет

В минувшую субботу, 23 ноября, на 16-м километре автодороги Альметьевск – Муслюмово произошло ДТП. 54-летняя женщина за рулем Volkswagen Polo не выбрала безопасную скорость и выехала на встречную полосу. Автомобиль столкнулся с внедорожником Nissan Terrano и от удара вылетел в кювет.

В результате ДТП водитель легковушки госпитализирована с закрытой черепной травмой и ушибом грудной клетки в нейрохирургическое отделение городской больницы, водитель внедорожника получил ушиб мягких тканей грудной клетки, сообщили в ГИБДД Альметьевска.