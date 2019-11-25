«Люблю свою работу»: бухгалтер из Казани выиграла премию в полмиллиона

Жительница Казани Надия Самирханова стала лучшим бухгалтером России. Она выиграла премию журнала "Главбух", приз составил 500 тысяч рублей. Надия является индивидуальным предпринимателем, и, как признается девушка, работу свою любит и участие в подобных конкурсах принимает постоянно.

Финал "Главбуха года" прошел 22 ноября в Москве, итоговая "битва" бухгалтеров состоялась в башне "Меркурий". Как рассказала Надия корреспонденту ProKazan.ru, сам конкурс проходила в 3 этапа и стартовал в середине года.

"Участники, а как утверждает организатор их было около 10 тысяч, проходили онлайн-тестирование на время по различным темам бухгалтерского и налогового учета. После завершения тестирования в полуфинале надо было написать эссе на тему "Почему я Главбух года". Затем уважаемое жюри выбрало 12 претендентов. И нас пригласили в Москву. Победа конечно стала неожиданной, хотя баллы начислялись сразу, и за 1 и 2 место боролись с одинаковым количеством баллов. Но последний вопрос все решил."

Куда потратит выигранные полмиллиона, Надия решила не афишировать, а о стереотипах про хищения в среде бухгалтеров девушка ответила максимально коротко и ясно:

"Про воровство скажу так: у кого такое мнение, сам в чем-то замешан."

Добавим, что премию "Главбух года" журнал вручает в 6 раз; участие в конкурсе может принять абсолютно любой представитель профессии, а задания для бухгалтеров готовят специалисты налоговой инспекции и Роструда.