Казанские феминистки о Татарстане, мужчинах и о том, кто платит в ресторане

В первой части интервью с казанскими феминистками мы поговорили об острых проблемах, которые стоят перед обществом в целом и перед женщинами в частности. Также познакомились с "ФемКызлар" и сегодня поворошим не менее щепетильные темы.

Вы общаетесь с феминистскими сообществами других регионов? Могли бы сказать, что в Татарстане намного сложнее отстаивать свою позицию из-за мусульманства?

- (Дина) Я консультировалась со своей подругой – востоковедкой, и мы пришли к выводу, что в Татарстане проблема отстаивания феминисткой позиции ввиду мусульманства не стоит так остро, потому что ислам у нас не унаследованный. Ислам в Татарстане практикуют не те люди, которые выросли в глубоко верующей семье. Это, по сути, неофиты (прим.ред: неофит - новый приверженец какой-нибудь религии, учения, общественного движения, новичок в каком-либо деле.). И не могу сказать, что они составляют какую-то оппозицию феминизму. Исламский феминизм тоже существуют в Казани.

- (Тасия) Я общалась с московскими феминистками, феминистками из Санкт-Петербурга, из Ростова-на-Дону, из Уфы и не могу сказать, что есть какая-то пропасть. Мне часто задают этот вопрос и я всегда отвечаю, что не замечаю кардинального различия.

Как вы относитесь к календарю набережно-челнинского кранового завода?

- (Тасия) Относимся резко негативно. Я оцениваю это как порнографию. Никому в здравом уме это понравиться не может, потому что это не несет какого-либо смысла. Это отвратительно и оскорбительно. Я задалась вопросом о том, как это может вообще кому-то понравиться и поняла, что ролик нацелен на порнозависимых, и эта зависимость такая же серьезная как алкогольная или наркотическая. Было проведено исследование в Кембриджском Университете, и выяснили, что порнозависимые люди реагируют на порнографию также, как алкоголики реагируют на алкоголь. Это чувство вознаграждения.

Было исследование, в котором выяснили, что секс не продает. Секс вызывает эмоциональный отклик, но по истечении очень маленького времени человек уже не помнит продукт, который с помощью секса рекламировался.

- (Дина) Мы подали прошение в Федеральную Антимонопольную Службу с тем, чтобы они проверили эту рекламу и пришел ответ, что прошение рассмотрят, пока только так. Скажу даже не как феминистка, а как работница рекламы. Около 7 лет я занималась в том числе календарной продукцией, и считаю, что это очень ленивый ход. Поставить красивую голую женщину в кадр не требует абсолютно никакой творческой мысли.

Феминизм помогает мужчинам?

- (Дина) Вообще, у феминизма нет такой цели. Феминизм это про женщин. Но лично я считаю, что да. Феминистки топят за слом гендерных стереотипов и деконструкцию стереотипов, таких как: «Ты же мужчина/не реви/ты чего как баба». Это запрет на нежность, запрет на заботу о детях. Все эти вещи, которые присутствуют в патриархальном воспитании мужчин, формируют токсичную маскулинность (прим.ред: маскулинность - это категория, отражающая как психические, так и физиологические особенности, обозначаемые как мужские) . Это отравляет психику. Тот же алкоголизм, склонность к насилию, сердечно-сосудистые заболевания появляются из-за запрета на проявление эмоций.

- (Айгуль) Благодаря тому, что женщины тоже работают и обладают теми же правами, в семье меньше стресса. Мужчина чувствует, что он не один тащит семью и если он потеряет работу, то вы не останетесь на улице.

- (Дина) То, что можно жить на шее у мужчины – миф. Нет, никогда этого не было. Всё это фантазии про волшебное раньше, где мужчины работали, а женщины были всем обеспечены.

- (Айгуль) Одно дело, когда женщина получает на 30% меньше мужчины, и совсем другое дело, когда они полностью на равных и могут поддерживать друг друга не только в финансовом плане, но и на бытовом уровне, и с детьми, и во всех остальных сферах.

Сложно ли найти отношения с мужчиной, разделяющим ваши взгляды?

- (Айгуль) В России найти мужчин с феминистскими взглядами нелегко, но есть те, которым ты рассказываешь о своих взглядах и чувствуешь, что тебя понимают. Ты приводишь статистику, и если человек хочет тебя услышать, он начинает разделять твои взгляды. Мужчины могут начать говорить о том, что им сложнее, что у них тоже есть проблемы и вот так рождается недопонимание. Но оно может родиться не только на почве феминизма. Человек либо принимает и разделяет их, либо нет.

- (Тасия) Когда я общалась с мужчинами, которые мало понимали, чем я занимаюсь, самый частый вопрос: «Ты ненавидишь мужчин?». И когда я начинаю объяснять, я с первых трех предложений понимаю, получится у нас общение или нет. Я позиционирую себя так, что даже в соцсетях видно, чем я занимаюсь.

- (Айгуль) Сложности будут только в том случае, если мужчина с детства верит, что он выше тебя только потому, что он мужчина. Если он ищет себе не домохозяйку и рабыню, а равноправного партнера, то он тебя услышит и таких людей видно сразу. Сейчас, к счастью, среди молодых людей идет тенденция к тому, чтобы прислушиваться к партнеру, а не делать вид, что ты в доме хозяин и все будет так, как ты сказал. Это встречается в большей степени у мужчин в возрасте.

- (Татьяна) В недавнем разговоре мой знакомый сказал, что не очень понимает некоторых моментов про феминизм, но очень хочет понять. И мне было достаточно 20 минут, чтоб объяснить, что я делаю и зачем. Я думала, что у него патриархат засел в голове, но при этом – он захотел меня услышать и он услышал. Вообще, каждая из нас пришла к выводу, что лучше не стоит вести такие беседы - всю информацию можно найти в интернете.

Равенство возможно даже учитывая биологические различия мужского и женского организмов?

- (Дина) На эту тему много исследований, и ученые/биологи/нейрофизиологи сходятся во мнении: мужской и женский мозг не особенно различен.

- (Айгуль) Есть даже исследование, что дети до 7 лет не различаются ничем, кроме половых органов. Все последующие различия появляются вследствие воспитания. Мальчиков чаще отдают в спорт, а девочек на курсы кройки и шитья. Если бы девочек с детства отдавали в бокс, мы бы еще посмотрели, кто кого сильнее. Мальчики тоже бывают разные.

- (Дина) Среди антропологов есть мнение, что женщин на протяжении всего патриархального периода (а он начался с развитием сельского хозяйства) недокармливали.

- (Айгуль) Даже сейчас девочки должны есть салатики, а мужчины мясо.

- (Тасия) Это исследование как раз-таки объясняет, почему женщины миниатюрнее мужчин.

- (Татьяна) На самом деле, у мужчин тоже есть циклы. У этих циклов нет внешних проявлений: у мужчин не набухает грудь и не идет кровь из половых путей. Но они тоже происходят и влияют на эмоциональное состояние. Нельзя сказать, что женщины эмоциональны, потому что у них есть месячные.

- (Тасия) Был проведен анонимный опрос среди мужчин, где их спросили, чувствуют ли они раз в месяц что-то похожее на женский ПМС. И большинство ответили положительно.

- (Айгуль) И вообще, мы все помним времена, когда одних людей считали хуже других сначала из-за цвета кожи, затем по расовым предубеждениям. В итоге это плохо закончилось, поэтому давайте вернемся в 21 век и не будем судить о людях исходя из стереотипов.

- (Дина) Даже если допустить, что какие-то люди превосходят других физически, разве это базис для неравенства? Я думаю, что нет.

Много ли среди феминисток лесбиянок и бисексуалок?

- (Тасия) Как вы уже поняли, нам не интересно кто с кем спит. Я понимаю, что для многих — это острая и интересная тема, но это стереотип. А мы против стереотипов.

- (Дина) Феминизм довольно принимающий, поэтому, возможно, многие женщины чувствуют, что могут не скрываться, находясь среди сестер. Но каких-то выводов о том, что среди феминисток много лесбиянок и бисексуалок я сделать не могу.

- (Айгуль) Как и в любом другом сообществе представительницы феминизма очень разные. Есть и замужние, есть и с детьми.

Кто платит в ресторане? Мужчина или ж​енщина?

- (Тасия) Если мы друзья, то поровну. Но если это приглашение, то обычно платит мужчина. Я считаю, что пока существует стеклянный потолок – 30% разницы в зарплате, то, кто платит в ресторане не является никаким показателем вообще. Это процесс ухаживания, что ли.

- (Дина) Я плачу за себя сама.

- (Татьяна) Я также плачу сама за себя.

- (Айгуль) Платит мужчина. Во-первых, из-за стеклянного потолка. Во-вторых, женщины тратят большую часть своей зарплаты на поддержание своего внешнего вида и на быт. Есть исследования о том, что продукты и бытовую химию чаще покупают женщины. И я считаю, что равноправия не может быть в одной сфере, пока оно не достигнуто во всех остальных.

- (Тасия) Я вот описала вам наши проблемы и цели. И вот этот чек в ресторане – это такая мелочь. Мы заняты более глобальными делами.

Возьмете фамилию мужа посл​е свадьбы?

- (Айгуль) Третий раз выхожу замуж и ни разу не брала фамилию мужа

- (Татьяна) Была замужем, брала фамилию мужа и сейчас жалею только о том, что он носит ту же фамилию.

- (Дина) Я бы не взяла чужую фамилию. Лишняя бумажная волокита только ради того, чтобы порадовать чье-то эго и отдать дань традициям? Ну уж нет.

Коротенький блиц

1. Мужчины могут быть феминистами?

- (Айгуль) Мужчины могут быть только профеминистами.

2. Феминистки должны служить в армии?

- (Дина) Никто не должен служить в армии.

- (Айгуль) Только по желанию. Феминизм вообще за свободу выбора. Все обязательное – зло, у тебя должен быть выбор.

- (Татьяна) Я считаю, что армия в том виде, в котором она сейчас, вообще не нужна.

3. Секс в удовольствие или для размножения?

- (Единогласно) Для удовольствия!