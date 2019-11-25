Сделаю все, чтобы не разочаровать: как первые лица Татарстана поздравили мам

Вчера в России отпраздновали День матери. Чиновники Татарстана не остались в стороне от столь светлого праздника и также поделились своими поздравлениями в социальных сетях.

Глава республики Рустам Минниханов поздравил маму на татарском языке, лаконично пожелав здоровья и долгих лет жизни.

Министр по делам молодежи республики Дамир Фаттахов также поделился совместным снимком с матерью, написав трогательное послание: «Ничто не сравнится с теплом и добротой материнского сердца. Спасибо мамам за нашу жизнь, за детей, которые стали нашим продолжением. Мы вас любим и всегда будем рядом!»

Пожалуй самым многословным оказался глава Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов.

«С праздником тебя, мамочка! Я тебя люблю!!!!Спасибо тебе за поддержку, заботу и тепло, которую ты даришь нам с @kopylovaolga.kzn , нашей семье, нашим детям. Сегодня - очередной повод признаться тебе в бесконечной любви! Для нас ты - настоящая Чудо-женщина, заботливая, мудрая, женственная. Человек, дающий нам вдохновение, важные наставления. Все мои победы и достижения - это твоя заслуга! И я буду делать все возможное, чтобы никогда тебя не разочаровывать. Мы тебя очень сильно любим».

А как вы поздравили своих мам?