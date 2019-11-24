Казанцы решили, кого задавит самоуправляемый автомобиль

В Массачусетском технологическом институте людям предложили решить нравственную дилемму, которая стоит перед искусственным интеллектом машин-беспилотников. Редакция опросила провела опрос и выяснила, как поступали бы беспилотные автомобили, если бы казанцы обучали искусственный интеллект нравственности.

Допустим, ситуация такова, что пустая машина на автопилоте движется прямо на людей. И в этот момент искусственный интеллект должен принять решение: кого задавить? В обоих случаях гарантирован летальный исход.

Первый вариант: задавить 1 пожилую женщину, 1 мужчину, 2 пожилых мужчин и 1 женщину. Все они переходят дорогу на красный сигнал светофора.

Второй вариант: задавить 2 маленьких девочек и 3 маленьких мальчика.

В комментариях к опросу горожане пытались проявить смекалку и предложить альтернативные способы выхода из ситуации. Но задача поставлено конкретно и варианта ответа только два. Одни предлагали самоуправляемой машине «самой и управиться», а другие рассуждали над тем, что раз взрослые переходят пешеходный переход на красный свет, то задавить их будет справедливо.

Результаты опроса говорят, что для казанцев жизнь детей в приоритете. А что на это говорит всемирный опрос? Он наиболее полный, в нем представлено множество вопросов и у каждого есть возможность создать свою «этическую дилемму»

Среди гипотетических пешеходов и пассажиров перечислены младенцы, дети, беременные, атлеты и полные мужчины и женщины, руководители компаний, преступники, врачи и другие, включая собак и кошек.

Результаты показывают, что для общества наиболее важны дети, а наименее важны коты. При этом собаки наиболее важны чем коты, и даже важнее преступников. Старушку убьют с большей вероятностью, чем дедушку. Но при этом к полным женщинам относятся лояльнее, чем к полным мужчинам.

Мы собрали статистику и теперь знаем это. Но какого будет жить с этой информацией группам людей, которые находятся внизу списка? Мы пока не знаем, как на жизнь повлияет искусственный интеллект, поэтому можем только догадываться и пробовать понять, чему его стоит учить.