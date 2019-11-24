Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов традиционно сел за руль лично и сделал два тестовых скоростных круга на автомобиле действующего чемпиона Эдуарда Николаева. Фотографии он опубликовал в своем инстаграм.

Рустам Нургалиевич поделился впечатлениями - «Каждый год перед стартом на «Дакаре» мы тестируем автомобили, которым предстоит показать себя на непростой трассе международных гонок. В этом году традиция осталась в силе. Накануне в Казани мы тестировали версии, подготовленные для прошлого «Дакара». Сегодня увидели в деле обновленные спортивные грузовики. Я скажу, что нынешние автомобили стали еще более конкурентными. Изменения колоссальные."

Сегодня же грузовики отправляются во Францию для первичных технических проверок. Далее "КАМАЗы" отправятся на Аравийский полуостров. Старт ралли назначен на 5 января из Джедды с побережья Красного моря финиш же планируется 17 января в Аль-Киддие.

За 12 этапов участники преодолеют 9 000 км, а день отдыха состоится 11 января в столице Эр-Рияд. Особенностью ралли станет неожиданность: участники гонки будут узнавать маршрут непосредственно перед стартом каждого дня. Если раньше вплоть до грунта на каждом километре создавалась подробная карта, то в этот раз все станет известным за несколько минут до старта