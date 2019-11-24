Курьер Яндекс.Еды рискнул жизнью, чтобы срезать путь

Возле Дворца Бракосочетаний был замечен курьер Яндекс.Еды, который ехал на велосипеде по льду. Интернет-пользователи по разному прокомментировали ситуацию:

"Курьеры Яндекс еды доставляют морепродукты прямиком из Казанки" - написал один казанский инстаграм-паблик

"Люди, у вас мозги есть?" - комм​ентарии подобного содержания распространены в наибольшей степени.

МЧС сообщает, что ежегодно основными причинами гибели людей являются: выход на неокрепший тонкий лед, несанкционированный выезд граждан на автомобилях на лед для отдыха и рыбалки; использование необорудованных ледовых переправ.

Напоминаем, что выход на лед, толщина которого менее семи сантиметров, смертельно опасен. Кроме того, за это предусмотрен штраф в размере от 1 500 рублей до 2 000 рублей.

Также за выезд автотранспорта на лед в местах, где нет оборудованных ледовых переправ запрещен, за это предусмотрен штраф от 3 000 рублей до 4 500 рублей; на должностных лиц от 8 000 рублей до 12 000 рублей; на юридических лиц от 200 000 рублей до 400 000 рублей