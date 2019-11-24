Башкирские рыбаки спасли двух раненых лосей на замерзшем пруду

"Двое рыбаков пришли на пруд в Калмашево, и на замерзшем пруду заметили двух лосей. Животные какими-то образом выбежали на лёд, но выбраться самостоятельно уже не смогли - копыта ведь скользкие - даже встать не могли. Закончилось всё тем, лосей кое-как вытащили - они живы! С ними всё в порядке! А вот герои вызволившие животных из беды пожелали остаться анонимными" - сообщает местный паблик.

Предполагается, что животные могли спасаться бегством от волков, но скользкие копыта загнали их в ловушку. Отмечается, что были лови были все в крови и жалобно выли. Рыбаки оттащили животных к берегу и сейчас они в порядке.

На видео отчетливо видно лосей начиная с 25-й секунды.