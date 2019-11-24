Семечки подсолнечника чуть не подожгли казанский комбинат

Сегодня в 8:43 из села Усады Лаишевского района в МЧС России по РТ поступило сообщение о задымлении на территории «Казанского маслоэкстракционного комбината».

По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения ПСЧ-119 ФГКУ «7 ОФПС по РТ» установлено, что внутри отдельно стоящего металлического здания сушилки размером 15х5 метров открытого горения нет. Пожарные удостоверились в главном - это не пожар. В результате перегрева семечек подсолнечника происходило тление, а не горение. Тление семечек ликвидировано в 09.31 на площади 30 кв.метров. Помещение зерносушилки было полностью проверено на скрытые очаги тепловизором. Пострадавших нет. - сообщает МЧС России по РТ.

Напомним, что за год комбинат перерабатывает до 1 000 000 тонн масличного сырья и производит до 450 000 тонн растительного масла, 380 000 тонн шпротов, 160 000 тонн лузги.