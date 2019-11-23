«Устранил конкурента». В Казани столкнулись Uber и «Яндекс»

Сегодня вечером, 23 ноября, в Казани на улице Максимова произошло ДТП. Столкнулись два автомобиля такси. Фото с места аварии появилось в социальных сетях. На кадрах видно, что ДТП произошло практически на пешеходном переходе.

В пресс-службе МВД Татарстана Prokazan.ru сообщили, что столкнулись два автомобиля Hyundai, авария обошлась без пострадавших.

«Устранил конкурента», - без едких комментариев в социальных сетях не обошлось. Напомним, что в феврале этого года «Яндекс» и Uber объявили о закрытии сделки по объединению своих сервисов вызова такси. Возглавил объединенную компанию руководитель «Яндекс.Такси» Тигран Худавердян.